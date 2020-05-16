Kırgızistan'daki Türk vatandaşları tahliye edildi - Son Dakika

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin duyurusu üzerine imzalı taahhütnameler ile başvuran kişilerin listesi, vatandaşların durumuna göre şekillendi.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla 330 Kırgızistan vatandaşını dün başkent Bişkek'e getiren Türkiye, bugün de 149 Türk ve 51 Avrupa Birliği (AB) vatandaşını götürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasıyla Türkiye , Kırgızistan 'daki vatandaşlarını üçüncü kez tahliye etti.

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