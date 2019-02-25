Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'dan ABD'ye Kaçırılan 4 Milyon 600 Bin Dolar İade Edilecek

Kırgızistan'dan ABD'ye Kaçırılan 4 Milyon 600 Bin Dolar İade Edilecek

1 saat önce

Kırgızistan'ın devrik lideri Kurmanbek Bakiyev'in döneminde ABD'ye kaçırıldığı tespit edilen 4 milyon 600 bin doların ülkeye geri verileceği bildirildi.

Kırgızistan'dan ABD'ye Kaçırılan 4 Milyon 600 Bin Dolar İade Edilecek, System.String[]
Kırgızistan'ın devrik lideri Kurmanbek Bakiyev'in döneminde ABD'ye kaçırıldığı tespit edilen 4 milyon 600 bin doların ülkeye geri verileceği bildirildi.

Kırgızistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Baktıgül Ceenbayeva ile ABD Dışişleri Bakanı'nın Orta Asya'dan Sorumlu Yardımcısı Alice Wells arasında "Kurmanbek Bakiyev iktidarı döneminde ABD'ye kaçırılan varlığın iadesi" başlıklı anlaşma imzalandı.

Anlaşmada "ABD'de Yevgeniy Gureyeviç hakkında menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında ABD hükümeti, tespit ettiği nakit 4 milyon 600 bin dolarlık meblağı Kırgızistan'a iade edecektir." ifadesi kullanıldı.

Yevgeniy Gureyeviç, Bakiyev ve ailesine mali konularında danışmanlık görevi yapıyordu.

Kırgızistan'da 2005-2010 yıllarında ülkeyi yöneten Bakiyev'in 250 milyon doları zimmetine geçirdiği, bu meblağın büyük bir kısmını yurt dışına kaçırdığı tahmin ediliyor.

Bakiyev, ailesiyle Belarus'ta yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:45 Kaynak: AA

Asya, Kurmanbek Bakiyev, Amerika Birleşik Devletleri, Kırgızistan, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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