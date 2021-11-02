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Kırgızistan'dan enerji sektörüne yatırım çağrısı - Son Dakika

Kırgızistan'dan enerji sektörüne yatırım çağrısı

02.11.2021 15:09
Kırgızistan'dan enerji sektörüne yatırım çağrısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, gelişmiş ekonomilerden girişimcileri ülkesinin enerji sektörüne yatırıma davet etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, gelişmiş ekonomilerden girişimcileri ülkesinin enerji sektörüne yatırıma davet etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, İngiltere'nin Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşma yaptı.

Ülke topraklarının yüzde 90'ının dağlık bölgeler olduğuna dikkati çeken Caparov, "Gelişmiş ekonomilerden yatırımcıları hidroelektrik sektörüne karşılıklı yarar sağlayan yatırımlara davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Caparov, Kırgızistan'ın yeşil ekonomik büyüme ve karbon nötrlüğü konusunda hedefine ulaşmak için dış desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugün Kırgızistan, dünyanın geri kalanı gibi Glasgow'un kararlarını bekliyor. Bu bağlamda, Glasgow'da alınacak kararlar arasında gelişmekte olan dağlık ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde özel bir fon oluşturulmasını öneriyoruz."

Kırgızistan'dan enerji sektörüne yatırım çağrısı

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'dan enerji sektörüne yatırım çağrısı - Son Dakika


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