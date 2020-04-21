KIRGIZİSTAN'DAN GELEN TÜRKLER ÖĞRENCİ YURDUNDA KARANTİNAYA ALINDI 2 - Son Dakika

KIRGIZİSTAN'DAN GELEN TÜRKLER ÖĞRENCİ YURDUNDA KARANTİNAYA ALINDI 2

Koronavirüs nedeniyle uçuşlar iptal olduğu için Kırgizistan'da kalan Türk vatandaşları, tahliye uçaklarıyla ülkeye iniş yapmalarının ardından,14 gün boyunca karantinada kalacakları Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Koronavirüs nedeniyle uçuşlar iptal olduğu için Kırgizistan'da kalan Türk vatandaşları, tahliye uçaklarıyla ülkeye iniş yapmalarının ardından,14 gün boyunca karantinada kalacakları Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan yaklaşık 300 kadar Türk vatandaşı, bugün Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, 7 tane otobüse bindirilerek polis eşliğinde Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'na getirildi. Valizleriyle birlikte öğrenci yurduna giren vatandaşlar tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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