Kırgızistan'dan getirilen vatandaşların öğrenci yurdundaki karantinaları sürüyor - Son Dakika
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Kırgızistan'dan getirilen vatandaşların öğrenci yurdundaki karantinaları sürüyor

14 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bulundukları Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla yurda getirilen 305 Türk vatandaşının öğrenci yurdundaki karantinası sürüyor.

Kırgızistan'dan getirilen vatandaşların öğrenci yurdundaki karantinaları sürüyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bulundukları Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla yurda getirilen 305 Türk vatandaşının öğrenci yurdundaki karantinası sürüyor.

Pandemi nedeniyle 21 Nisan'da yurda getirilen vatandaşlar, karantina süreçlerini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda misafir edildi.

İhtiyaçları İstanbul Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarda tek kişi kalıyor. Herhangi bir semptom göstermeyen kişiler ise kendisiyle birlikte karantinaya alınan aile üyeleriyle aynı odada kalabiliyor.

Sağlık ekipleri, yurtta kalanların ateşlerini düzenli olarak ölçüp sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. AFAD ekipleri yurdun hijyen ve temizliğini sağlarken, Kızılay tarafından misafirlerin odalarına günde üç öğün yemek servis ediliyor. Polis ekipleri de yurt içerisinde ve dışarısında güvenliği sağlıyor.

Görevli personel tarafından karantina süresi boyunca evlerindeymiş gibi rahat ettirilmeye çalışılan Türk vatandaşları, 14 gün misafir edildikten sonra, yeni tip koronavirüse rastlanmaması durumunda evlerine gönderilecek.

Yurtta kalan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi

Yurtta misafir edilen bazı vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları "yer bildirimi" olarak tabir edilen paylaşımlarla memnuniyetlerini dile getirip görevlilere teşekkür etti.

Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilerek 14 günlük karantina sürecini yurtta geçiren Hasan Çardak, sosyal medya hesabından, odasında çektiği fotoğrafla birlikte yurtta yaptığı yer bildirimini, "Memlekete dönüş sonrası karantina kapsamında geçici ikametgahımız. Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri ve Bişkek Büyükelçiliği olmak üzere buraya gelmemizde ve buradaki konaklamamız süresince emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu arada öğrenci yurdunu görünce insanın yeniden üniversiteye başlayası geliyor. Yurtlarda resmen 5 yıldıza geçiş olmuş." notuyla paylaştı.

Yurtta kalanlardan Oktay Yalçın ise odasından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, paylaşıma "Tek kişilik oda, banyo, tuvalet, dolap. yemek ve kapıda sürekli 'Bir ihtiyacınız var mı?' diye soran memur arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Bu ülkeye kim ne kattıysa Rabbim mahşerde bin misliyle karşısına çıkarsın." notunu ekledi.

"Evlerindeki sıcaklığı aratmayacak bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz"

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama, Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında ilk olarak 17 Mart'ta Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Florya Yurdu'nu hizmete açtıklarını söyledi.

Bağlama, bu üç yurda Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya, Belarus, Danimarka, Kanada ve İngiltere'den yaklaşık 2 bin misafir geldiğini ve 14 günlük karantina sürecinin ardından tahliye edildiklerini aktardı.

Şu anda 6 yurtta karantina sürecinin devam ettiğini belirten Bağlama, "Yine Fatih Sultan Mehmet Yurdu'nda farklı bloklarda olmak üzere kalan hem sağlıkçı hem karantinada olan hem de pozitif hasta olanlar var. Florya Yurdu'nda sadece hastalar var. Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda 750 civarında sağlık çalışanı kalıyor. Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu var Topkapı'da, orada 300 kadar sağlık çalışanı var, 30 kadar da hasta personel var." dedi.

Bağlama, şöyle devam etti:

"İstanbul'un en büyük yurdu olan 4 bin 104 kapasiteli Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda şu anda yine farklı bloklarda olmak üzere, sağlık çalışanı, pozitif hasta ve karantinada olanlar var. Kağıthane'de Sadabad Yurdu'nda yurt dışından gelip İstanbul'dan aktarma yapıp başka ülkeye gidecek olanlar var. Uçuşlar yasak edildiği için İstanbul'da kalmışlar. 10 gün kadar havalimanında konaklamışlar daha sonra kalacak yer olarak yurt akıllarına gelmiş ve Sadabad Yurdu'na geldiler. Onların da büyük kısmı tahliye oldu ama içlerinde bir Türkmen grubu var. Onlar gidiyorlar, 'Kalacak yer bulamadık.' deyip akşam tekrar geri geliyorlar. Bir gün sonra tekrar çıkıp tekrar geri geliyorlar. Bu üçüncü gidip gelmeleri, kabul ediyoruz, dışarıya atamayız. Kendi ülkeleri almıyor, kabul etmiyor ama biz kapının önüne koyamıyoruz."

Yurtlarda toplam 4 bin 427 misafir barındırdıklarını, bunlardan 2 bin 297'sini tahliye ettiklerini, yaklaşık 2 bin 200 kişinin de şu anda konaklamaya devam ettiğini aktaran Bağlama, cuma günü Amerika'dan gelecek 125 kişinin Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirileceğini söyledi.

Hizmete devam ettiklerini vurgulayan Bağlama, "AFAD ile temizliklerine yardımcı oluyoruz, Kızılay ile yemeklerin dağıtılmasını sağlıyoruz. Yurtların açılması ve işleyişinin sağlanmasını, koordinasyon ve sekreteryasını biz takip ediyoruz. Personelimizden Allah razı olsun diyorum. Gece gündüz, 7/24 çalışıyorlar, mesai saati anlayışı falan yok bizde. Şu anda bu yurtta 125 personelimiz var. İstanbul geneli karantina yurtlarında görev alan personel sayımız 600." ifadelerini kullandı.

Cemil Bağlama, "Gece gündüz çok fedakarca çalışıyor arkadaşlarımız. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nun müdürü ailesini memlekete gönderdi, gece gündüz yurtta kaldı. 'Gidip gelemezsem, bir sıkıntı olursa, yetişemezsem...' diye kaldı." dedi.

Spor, sanat, iş ve eğitim camiasından tanınmış bazı isimlerin de yurtlarda konakladığını ifade eden Bağlama, şunları kaydetti:

"Biz burada hakikaten bir aile gibiyiz. Misafirlerimize evlerindeki sıcaklığı aratmayacak bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Misafirler arasında yabancılar da var ama biz hiçbirini diğerinden ayırmıyoruz. Hepsini kardeşimiz ve misafirimiz gözüyle görüyoruz. Gece gündüz 24 saat ihtiyaçları olduğunda telefonla personelimize ulaşıyorlar. İğnesinden, ilacına, en basit ihtiyacına kadar her ihtiyaçlarını temin edip ayağına götürüyoruz. Hatta bazı yurtlarımızda doğum günlerini tespit edip kutlama yapıyorlar, yani tam bir aile ortamı gibi.

Sporcu olanlar odalarına kondisyon aletleri istediler onlara yardımcı olduk. Onun dışında Bakanlığımız her misafire, Bakanımızın bir mektubuyla birlikte kitap gönderdi. Bir belediyemiz mesela seccadesinden Kuran-ı Kerim'den şarj aletine varıncaya kadar bir set hazırlamış, onu gönderdi. Bugün mesela karşı binadaki insanlar, 'sağlıkçılarımıza ikram edin' diye evlerinden pastalar, börekler, çörekler yapmışlar gönderdiler. Yani biz hakikaten büyük bir devletiz ve büyük bir devlet olmanın verdiği imkanları sonuna kadar kullanıyoruz."

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:18 Kaynak: AA

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