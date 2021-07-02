Kırgızistan'dan, Orta Asya ile Güney Kafkasya ülkeleri arasında iş birliği platformu önerisi - Son Dakika

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazarbayev, Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkeleri arasında 5+3 formatında iş birliği platformu kurulmasını önerdiklerini söyledi.

Kazarbayev, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazarbayev, Kırgızistan ile Azerbaycan'ın çok iyi ilişkileri bulunan iki kardeş ülke olduğunu söyledi.

Kazarbayev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelin altında olduğunu, ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini, Azerbaycanlı yatırımcıların Kırgızistan'da farklı projelerde yer almasını arzu ettiklerini belirtti.

Kırgızistan olarak Azerbaycan'dan geçen transit ulaşım hatlarına ilgi duyduklarını vurgulayan Kazarbayev, bu konular üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Kazarbayev, "Kırgızistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, Orta Asya ile Güney Kafkasya ülkeleri arasında 5+3 formatında ( Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan+Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan) iş birliği platformunun kurulmasını öneriyoruz. Orta Asya ile Güney Kafkasya ülkeleri arasındaki diyalogu daha aktif hale getirmeyi öneriyoruz." diye konuştu.