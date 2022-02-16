Üye Girişi
Kırgızistan'dan Rönesans'a "sağlıklı" iş birliği teklifi - Son Dakika

Kırgızistan'dan Rönesans'a "sağlıklı" iş birliği teklifi

16.02.2022 17:56

Kırgızistan hükümeti, Rönesans Sağlık Yatırım Grubu'na Kamu-Özel İşbirliği modeli ile çok işlevli bir kliniğin inşaat projesini teklif etti.

Kırgızistan hükümeti, Rönesans Sağlık Yatırım Grubu'na Kamu-Özel İşbirliği modeli ile çok işlevli bir kliniğin inşaat projesini teklif etti.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım (RSY) CEO'su Kaan Ekermen ile kamu-özel ortaklığı çerçevesinde iş birliği imkanlarını görüştü.

Caparov, kamu-özel ortaklığı çerçevesinde proje sayısını artırdıklarını ve hükümetin kamu-özel ortaklığı ile hayata geçirilecek projelere her türlü desteği vereceğini vurguladı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, Ekermen ile görüşmesinde kamu-özel ortaklığı çerçevesinde çok işlevli bir kliniğin inşaat projesini teklif etti.

Rönesans Sağlık Yatırım'ın sağlık sektöründe kapsamlı deneyiminin önemine dikkati çeken Amangeldiyev, Rönesans Sağlık Yatırım ile devam eden ortak çalışmaların verimli ve başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.

Görüşmede, çok işlevli bir kliniğin inşası için potansiyel alanlar olarak görülen başkent Bişkek ve Çuy Bölgesi'ndeki noktalara ortak ziyaretler planlandı.

Kırgızistan'dan Rönesans'a sağlıklı iş birliği teklifi
Kırgızistan'dan Rönesans'a sağlıklı iş birliği teklifi
Kırgızistan'dan Rönesans'a sağlıklı iş birliği teklifi

YORUMLAR
500

Kırgızistan, Rönesans, Yatırım, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'dan Rönesans'a 'sağlıklı' iş birliği teklifi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:52 Ailesi "Akıl sağlığı yerinde değil" demişti! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:35 Boğazı kesilerek katledilen Sıla'yla ilgili yeni ayrıntılar! Cani, daha önce kaçırıp ölümle tehdit etmiş
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 18:02:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan'dan Rönesans'a "sağlıklı" iş birliği teklifi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement