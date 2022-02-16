Kırgızistan'dan Rönesans'a "sağlıklı" iş birliği teklifi - Son Dakika

Kırgızistan hükümeti, Rönesans Sağlık Yatırım Grubu'na Kamu-Özel İşbirliği modeli ile çok işlevli bir kliniğin inşaat projesini teklif etti.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım (RSY) CEO'su Kaan Ekermen ile kamu-özel ortaklığı çerçevesinde iş birliği imkanlarını görüştü.

Caparov, kamu-özel ortaklığı çerçevesinde proje sayısını artırdıklarını ve hükümetin kamu-özel ortaklığı ile hayata geçirilecek projelere her türlü desteği vereceğini vurguladı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, Ekermen ile görüşmesinde kamu-özel ortaklığı çerçevesinde çok işlevli bir kliniğin inşaat projesini teklif etti.

Rönesans Sağlık Yatırım'ın sağlık sektöründe kapsamlı deneyiminin önemine dikkati çeken Amangeldiyev, Rönesans Sağlık Yatırım ile devam eden ortak çalışmaların verimli ve başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.

Görüşmede, çok işlevli bir kliniğin inşası için potansiyel alanlar olarak görülen başkent Bişkek ve Çuy Bölgesi'ndeki noktalara ortak ziyaretler planlandı.