Kırgızistan'dan Ukrayna'da "güvenlik koridoru" oluşturulması çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan'dan Ukrayna'da "güvenlik koridoru" oluşturulması çağrısı

25.02.2022 21:22
Kırgızistan'dan Ukrayna'da "güvenlik koridoru" oluşturulması çağrısı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek Ukrayna'da tüm taraflara "güvenlik koridoru" oluşturulması çağrısında bulundu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek Ukrayna'da tüm taraflara "güvenlik koridoru" oluşturulması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da tüm tarafları, yabancılar da dahil olmak üzere siviller için yeterli güvenliği sağlamaya ve onlara çatışma bölgesinden ayrılma fırsatı vermeye çağırıyoruz." denildi.

"Rusya ve Ukrayna halklarıyla tarihsel olarak dostane ilişkilerimize dayanarak, daha fazla zayiatı ve yıkımı önlemek için anlaşmazlığı müzakere masasında çözmek için yeni formatlar ve mekanizmalar oluşturmak üzere tarafların mümkün olan en kısa sürede barışa ulaşmalarını umuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu bağlamda, sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması için taraflar arasında müzakerelerin başlatılmasına yönelik her türlü öneri ve girişimi memnuniyetle karşıladıklarına vurgu yapıldı.

Öte yandan Ukrayna'daki Kırgızistan vatandaşlarının Romanya ve Polonya üzerinden tahliye edileceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Irak hükümeti, vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına giriş vizesi verecek Son dakika haberleri | Irak hükümeti, vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına giriş vizesi verecek Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Çatışma, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'dan Ukrayna'da 'güvenlik koridoru' oluşturulması çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
21:08 Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir
20:51 Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz
20:43 Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı!
20:36 Son Dakika: Erdoğan'ın da katılım sağladığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek
20:34 Kariyerinin neden toparlanamadığı ortaya çıktı! Eski Beşiktaşlı, yetişkin film yıldızıyla birliktelik yaşıyor
20:05 Rusya'ya, bir yaptırım daha! Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı
20:04 Trabzonspor-Kayserispor maçı başladı!
19:59 Son Dakika: Ülkemizde 25 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 71 bin 736 yeni vaka tespit edildi
19:53 Akaryakıta rekor zam! Vatandaşlar istasyonlarda kuyruk oluşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 21:29:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan'dan Ukrayna'da "güvenlik koridoru" oluşturulması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement