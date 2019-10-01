Son Dakika Haberleri: Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov'dan Çin'e kutlama mesajı
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Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov'dan Çin'e kutlama mesajı

1 saat önce

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Çin'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i tebrik etti.

Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov'dan Çin'e kutlama mesajı, System.String[]

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Çin'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i tebrik etti.


Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e Çin'in kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla tebrik mesajı yolladı. Ceenbekov Çinli mevkidaşına yolladığı tebrik mesajında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Çin halkının refahını artırmayı ve devleti dünyanın en büyük ve en gelişmiş ekonomilerinden biri haline getirmeyi mümkün kılan büyük dönüşümler yaşadığını ifade etti.


Ceenbekov ayrıca, Xi Jinping'in bu yılın haziran ayında Kırgızistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti ve ülkesinin ev sahipliği yaptığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmasını hatırlatarak memnuniyet duyduğunu belirtti. Ceenbekov, ziyaret kapsamında iki ülke arasında verimli toplantılar yapıldığı, geniş fikir birliğine varıldığı, Kırgızistan ve Çin işbirliği için görkemli bir geleceğin ana hatları çizildiğine dikkat çekildi.


Ceenbekov, Kırgızistan ve Çin'in kapsamlı stratejik ortaklığını iyi komşuluk, dostluk ve karşılıklı anlayış ruhu içinde genişletmek için her türlü çabayı göstermeye devam etmeye hazır olduğunu aktardı. Ceenbekov'un mesajın sonunda Çin liderine sağlık, mutluluk ve devlet faaliyetlerine başarılar diledi. - BİŞKEK

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Xi Jinping, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
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