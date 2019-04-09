Son Dakika Haberleri: Kırgızistan Din İdaresi'nden, Saadet Zinciri ve Lüzumsuz Estetik Cerrahiye Yasaklama

Kırgızistan Din İdaresi'nden, Saadet Zinciri ve Lüzumsuz Estetik Cerrahiye Yasaklama

1 saat önce

Kırgızistan'da, saadet zinciri türü oluşumlara ve lüzumsuz yere yapılan estetiklere yasak getirildi.

Kırgızistan Din İdaresi'nden, Saadet Zinciri ve Lüzumsuz Estetik Cerrahiye Yasaklama, System.String[]
Kırgızistan'da, saadet zinciri türü oluşumlara ve lüzumsuz yere yapılan estetiklere yasak getirildi.

Kırgızistan Müslümanları Din İdaresi'nden yapılan açıklamada, Kırgızistan'daki Müslümanların saadet zinciri oluşumlarla uğraşması ve gereksiz yere plastik cerrahi yaptırmalarının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, saadet zincirinin haram olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, estetik cerrahinin bedeni zararları düzeltmede bir problem olmadığını, ancak sadece güzellik için yapılırsa günah olarak kabul edileceği kaydedildi.

Ayrıca, aşı konusunun da gözden geçirildiği, bu konunun her Müslümanın isteğine bağlı olduğuna karar verildiği aktarıldı. - BİŞKEK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:49 Kaynak: İHA

Kırgızistan, Güncel
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