Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

18.09.2022 03:08
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki olayları görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kırgızistan- Tacikistan sınırındaki olayları görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kulubayev, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kırgız-Tacik sınırında yaşanan çatışmada sivil kayıplara ve çok sayıda sosyal ve sivil altyapı tesislerinin tahrip edilmesine ilişkin bilgil verdi.

Tacik tarafının ateşkes de dahil olmak üzere varılan anlaşmalara uymama tutumuna ilişkin üzüntüsü aktaran Kulubayev, Kırgız makamların sınırdaki tansiyonu düşürmeye yönelik üst düzey siyasi ve diplomatik çabalarını da anlattı.

Kulubayev, "Tacik silahlı kuvvetleri ve düzensiz milis grupların hain istilasına" karşı Kırgız tarafının yalnızca kendini savunma ve egemen topraklarını korumak için önlemler aldığını dile getirdi.

"Gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyoruz"

BM Genel Sekreteri Guterres, gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini belirterek, çatışmanın daha da şiddetlenmesinin kabul edilemezliği ve taraflar arasında yapıcı ve barışçıl bir diyalog yoluyla süratle çözülmesinin öneminin altını çizdi.

Guterres, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile New York'ta 20 Eylül'de yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu ve gelecek hafta New York'ta mevcut durumu Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüşeceğini dile getirdi.

Bu arada, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuran Niyazaliyev, Bişkek'te akredite olan yabancı devletlerin diplomatik misyon şeflerine ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerine Kırgız-Tacik sınırındaki duruma ilişkin bir brifing verdi.

Çatışmada yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini ileten diplomatlar mevcut askeri-politik ve insani durumla ilgili endişelerini dile getirirken, BM Acil Müdahale Koordinasyon Grubu aracılığıyla Batken bölgesi sakinlerine insani ve diğer gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Çatışma bölgesinde yaralı sayısı 129'a yükseldi

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, çatışmada 17 Eylül yerel saat 22: 30 itibariyle hastanelerde kurşun ve şarapnel parçasından tedaviye alınan yaralı sayısının 129'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Bişkek'e nakledilen yaralıları hastanede ziyaret etti.

Caparov, tüm yerel yöneticilerden Batken bölgesine insani yardımın toplanması ve ulaştırılmasını, çatışma sırasında ölen vatandaşların cenaze törenini organize etmede azami yardımı yapmalarını talep etti.

Ateşkesin ilan edildiği 16 Eylül saat 16.00 itibariyle Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmada aralarında askerilerin de bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Henüz bilinmeyen bir nedenle 16 Eylül'de sabah saatlerinde çıkan silahlı çatışma 10 saat sürmüştü.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika

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