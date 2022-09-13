Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan'ı kabul etti

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ı kabul ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kulubayev ile Doğan görüşmede, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği konularını ele aldı.

Ticari, ekonomik, eğitimsel, kültürel, insani ve diğer karşılıklı çıkar alanlarında ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Kırgız-Türk siyasi diyaloğunun her düzeyde dinamik geliştiği kaydedildi.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde de dahil olmak üzere yakın gelecekte iş birliği için öncelikli alanları belirleyen taraflar, planlanan üst düzey ziyaretleri de ele aldı.