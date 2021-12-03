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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, AGİT 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, AGİT 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'na katıldı

03.12.2021 14:41
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, AGİT 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'na katıldı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, uluslararası topluma, Afganistan'daki barış sürecinde gösterdiği çabaları pekiştirmesi çağrısında bulundu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, uluslararası topluma, Afganistan'daki barış sürecinde gösterdiği çabaları pekiştirmesi çağrısında bulundu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakbayev, İsveç'in başkenti Stockholm'de katıldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu.

AGİT Bakanlar Konseyinin bu yılki ana gündem maddelerinden biri olan Afganistan'daki duruma işaret eden Kazakbayev, uluslararası toplumun Afganistan'daki barış sürecinde gösterdiği çabaları pekiştirmesi çağrısı yaptı.

Kazakbayev, Afganistan'da durumu istikrara kavuşturmak için diyaloğun sürdürülmesi ve mevcut yönetimiyle etkileşim için bir uzlaşma seçeneği bulunması gerektiğini belirtti.

Kırgızistan'ın Afganistan'a insani yardım sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu dile getiren Kazakbayev, Bişkek'teki AGİT Akademisi bünyesinde Afganistan üzerine bir araştırma merkezinin kurulmasını önerdi.

Kazakbayev, bu merkezin, Afganistan'da devam eden süreçleri incelemek ve bunlara yanıt vermek için önerilerin geliştirildiği bağımsız bir akademik düşünce kuruluşu olacağını kaydetti.

Ülkedeki siyasi süreçleriyle ilgili katılımcıları bilgilendiren Kazakbayev, Kırgızistan'da 2020'de başlayan temel siyasi etkinliklerin tamamladığını ifade etti.

Kazakbayev, 28 Kasım Pazar günü yapılan milletvekili seçimleri izleyen uluslararası gözlemcilerin memnun kaldığını aktardı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, AGİT 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'na katıldı
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, AGİT 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'na katıldı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, AGİT 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, AGİT 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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