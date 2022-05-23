Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'nı kabul etti - Son Dakika
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'nı kabul etti

23.05.2022 11:15
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'nı kabul etti

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu ile görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu ile görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kulubayev, Orta Asya turnesi çerçevesinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Lu'yu kabul etti.

Kırgız-Amerikan ilişkilerinin güncel konuları ile bölgesel ve küresel gündemdeki konuların ele alındığı görüşmede, özellikle Kırgızistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmasına olumlu etkisi olan pratik iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, uluslararası yaptırımların Kırgızistan ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin en aza indirilmesine ve Kırgızistan'ın sınır güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik yardımın yoğunlaştırılması ihtiyacına değinildi.

Orta Asya-ABD "C5+1" Dışişleri Bakanları Toplantısı??????? çerçevesinde ülkeler arası etkileşimin önemine vurgu yapılan görüşmede, taraflar, yapıcı diyaloğu sürdürme konusundaki karşılıklı niyetlerini teyit etti.

Lu, 2018-2021 döneminde ABD'nin Bişkek Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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