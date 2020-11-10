Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı"
10.11.2020 12:54
Soru soran basın mensubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Soru soran basın mensubu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu gerçeği görmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz"
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