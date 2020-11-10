Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu gerçeği görmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz"

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