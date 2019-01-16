Kırgızistan Ekonomisi 2018'de Yüzde 3,5 Büyüdü

Kırgızistan ekonomisi, 2018 yılında yüzde 3,5'lik büyüme kaydetti.

Kırgızistan ekonomisi, 2018 yılında yüzde 3,5'lik büyüme kaydetti.





Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Başkanı Akılbek Sultanov, düzenlediği basın toplantısında, GSMH'nin geçen yılın ocak-kasım döneminde 557 milyar Kırgız somu (8 milyar 72 milyon 463 bin 768 ABD doları) tutarında gerçekleştiğini belirtti.



Sultanov, sanayide 5,4, ham petrol ve doğal gaz üretimde yüzde 7,8, tarımda yüzde 2,7, inşaatta 7,8 ve toptan ve perakende sektörlerinde yüzde 8,2 artış yaşandığına dikkati çekti.



Ülkenin dış ticaret verilerine de değinen Sultanov, Kırgızistan'ın dış ticaret cirosunun 2018'in ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 5 milyar 900 milyon dolar olduğunu aktardı.





Sultanov, Kırgızistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleri ile ticaretinin 2018 yılında yüzde 4,8 gerilediğini ifade etti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi

Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı

Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması