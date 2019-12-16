Kırgızistan ekonomisi 2019'da yüzde 4,9 büyüdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kırgızistan ekonomisi 2019'da yüzde 4,9 büyüdü - Son Dakika Ekonomi

Kırgızistan ekonomisi 2019'da yüzde 4,9 büyüdü

6 saat önce

Kırgızistan ekonomisi, bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 büyüdü.

Kırgızistan ekonomisi 2019'da yüzde 4,9 büyüdü, System.String[]

Kırgızistan ekonomisi, bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 büyüdü.

Milli İstatistik Komitesi, bu yılın gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Ekonomik büyümede yavaşlamanın devam ettiği belirtilen açıklamada, Ocak-Kasım 2019'daki gayri safi yurtiçi hasılanın 513 milyar som (7 milyar 344 milyon 309 bin 234) olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Komitenin dış ticaret verilerine göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 5 milyar 600 milyon dolar olan ülkenin dış ticaret hacmi, 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 geriledi.

Kırgızistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacmi ise yüzde 3,8 azalışla 2 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kırgızistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 7,8 milyar lira fazla verdi
Avrupa'nın konuştuğu Türk teknik adamın yeni adresi netleşiyor İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur

Son Dakika Haberleri
21:13 Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur - Son Dakika Ekonomi
20:33 Patronlar 2020 asgari ücret teklifini açıkladı - Son Dakika Ekonomi
20:32 Atlas Global 21 Aralık'ta uçuşlarına başlıyor - Son Dakika Ekonomi
20:00 Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor - Son Dakika Ekonomi
19:42 Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 21:47:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan ekonomisi 2019'da yüzde 4,9 büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]