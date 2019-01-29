Son Dakika Haberleri: Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığından Türk Askeri Ataşeye Madalya

Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığından Türk Askeri Ataşeye Madalya

1 saat önce

Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rayimberdi Duyşenbiyev'in, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Erkan Erbay'a iki ülke askeri iş birliği ilişkilerinin gelişmesine gösterdiği katkılarından dolayı madalya verdiği bildirildi.

Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığından Türk Askeri Ataşeye Madalya, System.String[]
Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rayimberdi Duyşenbiyev'in, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Erkan Erbay'a iki ülke askeri iş birliği ilişkilerinin gelişmesine gösterdiği katkılarından dolayı madalya verdiği bildirildi.

Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erbay'ın, iki yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Duyşenbiyev'e veda ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Duyşenbiyev'in, Genelkurmay Başkanlığında yapılan görüşmede, "Ülkelerimizin arasındaki askeri iş birliğimiz özel bir yere sahip. İki yıllık çalışma içinde bir çok projenin uygulanmasında aktif olarak destekte bulundunuz. İkili ilişkilerin gelişimine büyük katkı yaptınız." ifadelerini kullandığı kaydedildi. Daha sonra Duyşenbiyev'in, askeri iş birliğinin güçlendirilmesine katkılarından dolayı Erbay'a madalya taktığı ifade edildi.

Kırgızistan ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri arasındaki askeri-teknik iş birliği, askeri eğitim ve sağlık yardımı alanındaki ikili askeri iş birliğinin yüksek düzeyde bulunduğu vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:16 Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel
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