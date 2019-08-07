Son Dakika Haberleri: Kırgızistan güvenlik güçlerinden eski Cumhurbaşkanı'nın evine operasyon
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Kırgızistan güvenlik güçlerinden eski Cumhurbaşkanı'nın evine operasyon

1 saat önce

Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Kırgızistan güvenlik güçlerinden eski Cumhurbaşkanı'nın evine operasyon, System.String[]
Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, başkent Bişkek'e bağlı Koy Tash bölgesindeki evine operasyon düzenlediği öğrenildi. Yerel basına yansıyan haberlerde operasyon esnasında bölge halkı ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve meydana gelen arbede sonucu yaralıların olduğu bilgisi yer aldı. - BİŞKEK
Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:59 Kaynak: İHA
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