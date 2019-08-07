Kırgızistan güvenlik güçlerinden eski Cumhurbaşkanı'nın evine operasyon
1 saat önce
Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine operasyon düzenlendiği öğrenildi.
Kırgızistan Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:59 Kaynak: İHA
güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev
'in evine operasyon düzenlendiği öğrenildi.
Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, başkent Bişkek'e bağlı Koy Tash bölgesindeki evine operasyon düzenlediği öğrenildi. Yerel basına yansıyan haberlerde operasyon esnasında bölge halkı ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve meydana gelen arbede sonucu yaralıların olduğu bilgisi yer aldı. - BİŞKEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki İstanbul'da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı! Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti