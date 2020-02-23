Kırgızistan heyeti Hendek'e hayran kaldı - Son Dakika
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Kırgızistan heyeti Hendek'e hayran kaldı

7 saat önce

Kırgızistan'ın Kara Kulca İlçesi Belediye Başkanı Primberdi Dıykanov, TÜRKSOY Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kojogeldi Kuluev ve beraberindeki heyet Hendek'i gezdi.

Kırgızistan heyeti Hendek'e hayran kaldı, System.String[]

Kırgızistan'ın Kara Kulca İlçesi Belediye Başkanı Primberdi Dıykanov, TÜRKSOY Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kojogeldi Kuluev ve beraberindeki heyet Hendek'i gezdi.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı ve meclis üyelerinin eşlik ettiği gezilerde heyete Hendek'in tarihi, kültürü, sosyo ekonomik durumu aktarıldı.


Kırgızistan heyeti gün boyu yapılan gezilerin ardından son olarak Sakarya 2.Organize Sanayi Bölgesine (OSB) gitti. OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüseyin Hekim ve OSB Müdürü Hıdır Erkoçak tarafından karşılanan heyet, Hekim Yapı fabrikasını da ziyaret etti. Hendek'e hayran kaldıklarını söyleyen Kara Kulca Belediye Başkanı Dıykanov, " Türkiye'nin her karış toprak bizim için çok değerlidir. Hendek gerçekten çok güzel bir şehir. Kardeşlerimiz tarafından ilgiyle ağırlanmak bizleri çok mutlu etti" dedi.


MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı'da, "Büyük Türk Milletinin kıymetli mensuplarını burada ağırladığımız için sevinç duyduk. Hendek'imizi tanıtarak kültürel ve ekonomik anlamda yapılacak işbirliğinin kapıları aralanmış oldu. Hendek'imiz her zaman olduğu gibi yine farkını gösterdi" diye konuştu.


Son olarak konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, "Kırgızistan'dan gelen heyetimizle önemli temaslarda bulunarak ilçemizi tanıttık. İlçe Başkanımızın da bahsettiği gibi kültürel ve ekonomik anlamda işbirliği yapılmasını, fırsatları değerlendirdik. Türkiye Ata topraklarımız olan Kırgızistan'a her alanda büyük destekler veriyor. Kardeşliğimiz daim olsun. Bir gün tüm dünyadaki soydaşlarımızla tek çatı altında bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Kırgızistan, Sakarya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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