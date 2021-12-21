Kırgızistan hükümeti tarafından Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan'a madalya verildi - Son Dakika

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından madalyayla ödüllendirildi.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Devletler Uluslararası Bilim Şöleni" başlıklı etkinliğin açılış töreninde konuştu.

Camankulov, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde 3'üncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındığını hatırlattı.

Dünya Göçebe Oyunları'nın söz konusu listeye dahil edilmesinde en çok katkısı olanlardan birinin Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ceylan'ın olduğunu vurgulayan Camankulov, "İzin verirseniz, bugün Bakanlığın madalyasıyla kendilerini takdir ederek teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Camankulov, konuşması sonrasında KTMÜ Rektörü Ceylan'a madalya ve sertifikasını takdim etti.

Dünya Göçebe Oyunları

Türk dili konuşan ülkelerin halklarının ve dünya uluslarının geleneksel sporlarını korumak, yaşatmak ve tanıtmak amacıyla Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlenmesi fikri, ilk olarak 2012'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki 2. Türk Konseyi Zirvesi'nde üye ülke devlet başkanlarınca uygun bulunmuştu.

İlk 3 Dünya Göçebe Oyunu 2014, 2016 ve 2018'de Kırgızistan tarafından düzenlenmişti.

Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünün 2020'de Türkiye'nin İznik şehrinde düzenlenmesi kararı alınmış ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022'ye ertelenmişti.