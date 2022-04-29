Kırgızistan'ı başkenti Bişkek'in kuruluşunun 144. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Kırgızistan'ı başkenti Bişkek'in kuruluşunun 144. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bişkek Belediyesi, şehrin kuruluş yıl dönümü kutlamaları için gün boyunca kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler organize etti.

İl eğitim müdürlüğünce okullarda, "En sevdiğim Bişkek şehri", "Bişkek şehrinin tarihi" konulu dersler ve resim yarışmaları tertip edildi.

Kutlamalar, şehrin ismini taşıyan Bişkek Kahramanı Anıtı'na çelenk ve çiçek konulmasıyla başladı.

Bişkek Belediye Başkanı Emilbek Abdıkadırov, Bişkek'te çalışkan, aktif ve modern insanların yaşadığını belirterek, Bişkek'in her sakinin gurur duyacağı bir şehir olması için çalıştıklarını kaydetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yayımladığı kutlama mesajında bugün başkentin kapsamlı gelişimine odaklandıklarını belirterek, "Yeşil Miras" projesi kapsamında, bir zamanlar "Yeşil Şehir" olarak bilinen başkentin ihtişamını yeniden kazandırmak için yaklaşık 40 bin ağaç ve çalı dikildiğini hatırlattı.

Meclis Başkanı Talant Mamıtov da "Çuy Vadisi'nde 144 yıl önce kurulan Bişkek sadece ülkemizin ekonomik, kültürel ve siyasi merkezi değil, aynı zamanda Kırgızistan Cumhuriyeti'nin kalbidir." ifadesini kullandı.

Etkinlikler, Ata-Too Meydanı'nda bu akşam verilecek konser ile sona erecek.

Bişkek şehri

Tanrı Dağları'nın eteğinde, parkları, heykelleri, geniş meydanları ve caddeleriyle Orta Asya'nın yeşil kenti olarak dikkati çeken Bişkek, 1878'de kurulmaya başladı.

Bişkek adı, Kırgızların öz topraklarına kavuşması için mücadele verirken Tanrı Dağları ile Balkaş Gölü arasında küçük beylikler halinde yaşayan Kalmukları dağıtan bir Kırgız kahramanına ait.

Başkentte Mustafa Kemal Atatürk adlı parkta Mustafa Kemal Atatürk heykeli, Bişkek heykeli, Vladimir Lenin heykeli, kadın kahramanlardan Kurmancan Datka heykeli ve dünyaca ünlü yazar Cengiz Aymatov heykeli bulunuyor.