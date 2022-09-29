Kırgızistan polisi, rüşvet alan Eğitim Bakanı'na gözaltı operasyonunun görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
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Kırgızistan polisi, rüşvet alan Eğitim Bakanı'na gözaltı operasyonunun görüntüsünü paylaştı

29.09.2022 11:36
Kırgızistan polisi, rüşvet alan Eğitim Bakanı'na gözaltı operasyonunun görüntüsünü paylaştı

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev'in rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev'in rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu öğrenci kaydı karşılığında 110 bin dolar rüşvet talep edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polisin operasyonuyla Eğitim ve Bilim Bakanı Beyşenaliyev'in suçüstü yakalandığı ifade edildi.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Beyşenaliyev'e yönelik operasyon görüntüsünü yayımladı.

Görüntüde, Beyşenaliyev bir kişinin elinden zarf alarak "Burada her yerde kameralar var. Evet. (Gülüşmeler) Bu çok ayıp bir şey ama teşekkür ederim." dediği duyuluyor.

Beyşenaliyev, daha sonra lüks cipine bindiği sırada sivil kıyafetli polisin operasyonuyla araçtan indirilerek gözaltına alınıyor.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan polisi, rüşvet alan Eğitim Bakanı'na gözaltı operasyonunun görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

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