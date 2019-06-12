Kırgızistan ile Moğolistan arasında iş birliği arayışı

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Yolun ortasındaki mezarı görenler durup başında dua ediyor

Cem Uzan'dan Erdoğan'a: Her şeyimiz yok pahasına satıldı, mağduriyetimizi giderin

İş hanı görevlisini sopayla dövüp, 40 bin liralık cep telefonu çaldı

Sezai Temelli'den Erdoğan ve Bahçeli'ye canlı yayın çağrısı: Yürekleri yetiyorsa biz de televizyona çıkalım