Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır sorunu karşılıklı arazi değişimiyle çözüldü - Son Dakika

Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır sorunu karşılıklı arazi değişimiyle çözüldü

26.03.2021 17:17
Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır sorunu karşılıklı arazi değişimiyle çözüldü, System.String[]

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Özbekistan ile sınır sorununun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Özbekistan ile sınır sorununun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Taşiyev, Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, 23-25 Mart'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan sınır konulu müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Sınır sorunlarından sorumlu olan ve hükümetler arası heyete başkanlık eden Taşiyev, "Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır sorunu yüzde 100 çözüme kavuşturuldu." ifadesini kullandı.

Taşiyev, heyetler arası görüşmelerin yoğun ve verimli geçtiğini belirterek "Özbek tarafınca güzel koşullar yaratıldı. Kırgız tarafını rakip olarak görmediler, partner olarak gördüler. Bu koşullar sınır sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yardımcı oldu. Özbekistan ile sınır sorununu karşılıklı arazi değişimi usulüyle çözdük. Bu görüşmede kaybeden ve kazanan taraf olmadı." diye konuştu.

İki ülke arasında "tartışmalı sınır" konusunun gündemden çıkarıldığını vurgulayan Taşiyev, bundan böyle resmi açıklamalarda, tartışmalı sınır noktasında olası bir olayın yaşandığına ilişkin ifadelere yer verilmeyeceğini, olayın Özbek tarafında veya Kırgız tarafında yaşandığı şeklinde verileceğini kaydetti.

İki ülke arasındaki arazi değişimine ilişkin Taşiyev, şu bilgileri verdi:

"Sınırda yer alan Orto-Tokoy Barajı Kırgız tarafına geçti. Yaklaşık 800 hektarlık arazi üzerinde bulunan bu barajın suyunun yüzde 95'ini Özbek tarafı kullanmaya devam edecek. Kırgız vatandaşlarının baraja girişi açık olacak. Böylece, Orto Tokoy Barajı karşılığında toplam 477 hektar arazi Kırgız tarafına geçti. Ayrıca Gavasay adlı sınır noktası karşılığında 8 bin hektarlık arazi ve (sınırdaki 4 ilçeye telefon, radyo, televizyon ve uydu hizmeti veren) 35 hektarlık arazi üzerindeki Ungar Tepesi Kırgız tarafına geçti."

Taşiyev, Kırgızistan'da Özbekistan'a ait Soh adlı yerleşim birimine vatandaşların ve araçların giriş ve çıkışlarının kolaylaştırıldığını, Özbekistan'da Kırgızistan'a ait Barak adlı yerleşim biriminin de 2017 yılında aynı ölçümdeki arazi karşılığında karşı tarafa verildiğini hatırlattı.

Heyetlerin konuya ilişkin belge imzaladığını söyleyen Taşiyev, "Bundan sonra söz konusu belge doğrultusunda iki devletin yetkilileri sınır çizimi yapacak. Protokol devletlerarası anlaşmaya dönüştükten sonra meclisten geçecek ve iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmasıyla yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

Özbekistan ile Kırgızistan arasında 1379 kilometrelik ortak sınır bulunuyor. Taraflar sınırın 200 kilometrelik kısmıyla ilgili mutabakat sağlayamıyordu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Galina Bayterek, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 11-12 Mart'ta yaptığı resmi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki tartışmalı sınır noktalarının 3 ay içinde çözüme kavuşturulması konusunda anlaştıklarını kaydetmişti.

Kırgızistan, Özbekistan, Milli, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır sorunu karşılıklı arazi değişimiyle çözüldü - Son Dakika


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