100 kişi yaşamını yitirmişti! Kırgızistan ile Tacikistan arasında protokol yapıldı - Son Dakika
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100 kişi yaşamını yitirmişti! Kırgızistan ile Tacikistan arasında protokol yapıldı

19.09.2022 22:48

Kırgızistan-Tacikistan sınırı boyunca 16 Eylül'de sabah saatlerinden itibaren süren çatışmalarda her iki tarafta da 100 civarında kişi hayatını kaybetmişti. Yaşananların ardından iki ülkenin istihbarat teşkilatlarının başkanlarınca barışı ve askeri güçlerin geri çekilmesini hedefleyen bir protokole imza atıldı.

Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde iki ülkenin sınır birlikleri çatışmıştı. Süren çatışmalarda her iki tarafta da 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

ASKERİ GÜÇLERİN ÇEKİLMESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Tacikistan'da görüşme yaptığı bildirildi. Görüşmede, 16 Eylül'de saat 16.00'da ilan edilen ateşkesin ardından askeri güçlerin geri çekilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için protokol imzalandığı belirtildi.

4 KIRGIZ ASKER SERBEST BIRAKILDI

Taşiyev'in görüşmede, çatışma sırasında Tacikistan tarafından alıkonulan 4 Kırgız askerin serbest bırakılmasını sağladığını ve askerlerle birlikte Kırgızistan'ın Batken bölgesine döndüğü ifade edildi.

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Kırgızistan ile Tacikistan'ın çatışmalarında kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı 100'e yaklaştı Kırgızistan ile Tacikistan'ın çatışmalarında kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı 100'e yaklaştı Kırgızistan ile Tacikistan arasında barışı hedefleyen bir protokol imzalandı Kırgızistan ile Tacikistan arasında barışı hedefleyen bir protokol imzalandı
Kaynak: AA

Kırgızistan, Tacikistan, Eylül, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 100 kişi yaşamını yitirmişti! Kırgızistan ile Tacikistan arasında protokol yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 100 kişi yaşamını yitirmişti! Kırgızistan ile Tacikistan arasında protokol yapıldı - Son Dakika
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