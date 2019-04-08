Son Dakika Haberleri: Kırgızistan ile Tacikistan Arasındaki Sınır Sorunları

Kırgızistan ile Tacikistan Arasındaki Sınır Sorunları

15 dakika önce

Kırgızistan ile Tacikistan hükümetlerinin, ortak tartışmalı sınır bölgelerinde, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için sınır belirleme çalışma toplantısı yaptığı bildirildi.

Kırgızistan ile Tacikistan Arasındaki Sınır Sorunları, System.String[]
Kırgızistan ile Tacikistan hükümetlerinin, ortak tartışmalı sınır bölgelerinde, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için sınır belirleme çalışma toplantısı yaptığı bildirildi.

Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır ihtilaflarını görüşmek için Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov ve beraberindeki heyetin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye ziyarette bulunduğu belirtildi.

Razakov'un, Tacikistan Başbakan Yardımcısı Azim İbrahim ile başkanlık ettiği toplantıda, sınır belirleme çalışmaları kapsamında toprak değişimi konusunun görüşülen konuların arasında olduğu ifade edildi.

Açıklamada iki tarafın da sınırdaki tartışmalı noktalarda sorunların çözümlenmesinden yana oldukları ifade edildi.

Başkent Bişkek'ten 750 kilometre uzaklıktaki halkın yoğun yaşadığı bölgede sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belli iken 2012 yılından bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:36 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 18:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırgızistan ile Tacikistan Arasındaki Sınır Sorunları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]