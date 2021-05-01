Tacikistan rehin aldığı 10 Kırgızistan vatandaşını serbest bıraktı - Son Dakika

Tacikistan rehin aldığı 10 Kırgızistan vatandaşını serbest bıraktı

01.05.2021 18:52

Tacikistan'ın dün çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinde rehine aldığı 10 Kırgızistan vatandaşını serbest bıraktı.

Tacikistan'ın dün çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinde rehine aldığı 10 Kırgızistan vatandaşını serbest bıraktı.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı konusunda 29 Nisan'da yaşanan anlaşmazlık iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiş, Kırgızistan ve Tacikistan arasında bugün gerçekleştirilen görüşmede ise sınır bölgesindeki çatışmanın durdurulması ve askerlerin geri çekilmesine yönelik ateşkes üzerinde uzlaşmıştı. Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki Batken kentinde gerçekleştirilen ikili görüşme sonucu Tacikistan'ın dün rehine aldığı 10 Kırgızistan vatandaşı da serbest bırakıldı.

Sınırdaki Batken kentinin Leilek ilçesinde yer alan İnternational Köyü'nün Muhtarı Murzabek Zhumabaev'in rehineler arasında bulunduğu öğrenildi. Serbest bırakılan rehinelerin muayene edilmek üzere tıbbi bir tesise götürüldüğü aktarıldı.

Öte yandan sosyal medya üzerinden rehinelerin serbest bırakıldığı anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntüde rehinelerin Tacik askerleri tarafından serbest bırakıldığı, Kırgız tarafından yetkililerin de rehinelere sağlık durumlarına ilişkin sorular sorduğu görüldü.

Dün Kırgız medyasına yansıyan haberlerde, Kırgızistan vatandaşlarının rehin alındığı ifade edilmiş ancak Tacikistan bu bilgilerin doğru olmadığını söylemişti.

ÇATIŞMALARDA TOPLAM ÖLÜ SAYISI 41'E ULAŞTI

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, Tacikistan sınırındaki çatışmaların ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Tacikistan'ın Isfara kentinde ise yerel yetkililer dün yaptıkları açıklamada, çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Son gelişme ile birlikte iki ülke arasında çıkan çatışmalarda toplam ölü sayısı 42'ye ulaştı.

KIRGIZİSTAN İLE TACİKİSTAN ATEŞKES ÜZERİNDE UZLAŞTI

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı konusunda 29 Nisan'da yaşanan anlaşmazlık iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Aynı gün iki ülke yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucu ateşkes sağlanırken, Kırgız yetkililer bugün yerel saatle 12.45 itibarıyla sınırda tansiyonun yeniden yükseldiğini açıklamıştı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Batken kentindeki görüşmeleri sonucunda Kırgızistan ile Tacikistan, sınır bölgesindeki çatışmanın durdurulması ve askerlerin geri çekilmesine yönelik ateşkes üzerinde uzlaşmış, sınırda ateşkes sağlanması için protokol imzalamıştı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz perşembe günü Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çatışmaya dönüşmüştü. İki ülke yetkilileri aynı gün yaptıkları görüşmelerin sonucunda ateşkes ilan edilmesi ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

(Aliia Raimbekova - Akmaral Borukeeva İHA)

Tacikistan rehin aldığı 10 Kırgızistan vatandaşını serbest bıraktı
Tacikistan rehin aldığı 10 Kırgızistan vatandaşını serbest bıraktı
Tacikistan rehin aldığı 10 Kırgızistan vatandaşını serbest bıraktı
Tacikistan rehin aldığı 10 Kırgızistan vatandaşını serbest bıraktı

Kırgızistan, Tacikistan, Ateşkes, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tacikistan rehin aldığı 10 Kırgızistan vatandaşını serbest bıraktı - Son Dakika


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