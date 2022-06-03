Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı - Son Dakika
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Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı

03.06.2022 11:26
Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı

Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında sınır ihlali nedeniyle başlayan çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tacikistan sınır muhafızlarının sınır ihlalinde bulunarak Kırgızistan topraklarına girdiği ve çıkan çatışmada havan topu kullandığı ifade edildi.

Gerginliğin tırmanmasını önlemek için tüm önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, Tacikistan sınır muhafızlarına ateş etmeyi derhal durdurmaları çağrısı yapıldı.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı - Son Dakika

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