Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev Malatya'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev Malatya'da - Son Dakika

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev Malatya'da

6 saat önce

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ticareti geliştirme toplantısına katıldı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev Malatya'da, System.String[]

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ticareti geliştirme toplantısına katıldı.

Omuraliev, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin ticari açıdan bulunduğu stratejik konumu anlattı.

Ülkesinin altın madeni bakımından zengin yataklara sahip olduğunu dile getiren Omuraliev, daha sonra ülkesinin sanayisi hakkında bilgi verdi.

Omuraliev, ülkesinde serbest sanayi bölgeleri bulunduğunu belirterek, "Burada üretilen ürünlerin bir kısmı ihraç edilmek zorunda. Serbest bölgeler gümrük vergisi ve her türlü vergiden muaf. 7 serbest bölgemiz var." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman ise ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla toplantı düzenleme gereği duyduklarını kaydetti.

Oda olarak, üyelerinin yeni pazarlara açılmasını istediklerini anlatan Karaduman, toplantının iş dünyası için faydalı geçmesini temenni etti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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