Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev, Vali Su ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev, Vali Su ile buluştu - Son Dakika

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev, Vali Su ile buluştu

6 saat önce

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev, Vali Su ile buluştu, System.String[]

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.


Sahil Valilik'te gerçekleşen ziyarette, Valilik Şeref Defterini imzalayan Omuraliev, daha sonra Vali Su ile birlikte makama geçti.


Vali Su, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükelçi Omuraliev'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkiler açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Su, Büyükelçi Omuraliev'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Büyükelçi Omuraliev ise Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkürlerini iletti.


Ziyaret, bir süre sohbet edilerek görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi. - MERSİN

Kırgızistan, Mersin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
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