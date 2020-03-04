Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'den, Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'den, Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'den, Büyükkılıç'a ziyaret

6 saat önce

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'den, Büyükkılıç'a ziyaret, System.String[]

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Kırgızistan ile Kayseri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir birliği dile getirildi.

Konuk büyükelçinin ziyaretinde Kayseri ve Kırgızistan'ı tanıtan filmler izlendi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Ömüraliyev'e Kayseri ile ilgili bilgiler verdi.

Görüşmede Kırgızistan ve Türkiye'nin sosyal hayatındaki benzerliklere de değinildi.

Ziyarette Başkan Memduh Büyükkılıç tarafından Büyükelçi Ömüraliyev'e KAYMEK kursiyerleri tarafından yapılan hediye takdim edildi.

Büyükelçi Ömüraliyev de Başkan Büyükkılıç'a, Kırgızistan'ı anlatan deriden yapılmış bir tablo hediye etti.

Memduh Büyükkılıç, Kırgızistan, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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