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Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı - Son Dakika

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı

23.08.2021 12:12

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye ile 1 milyar dolar ticaret hedefine 2-3 yılda ulaşılacağına inandığını belirterek, "Türk yatırımcıları ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye ile 1 milyar dolar ticaret hedefine 2-3 yılda ulaşılacağına inandığını belirterek, "Türk yatırımcıları ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi.

Ömüraliyev, AA muhabirine, bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü kutlayacak Kırgızistan'ın, Türkiye ile siyasi ve ekonomik alandaki ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Kırgızistan'ın, 31 Ağustos'ta bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayacağını anımsatan Büyükelçi Ömüraliyev, şu ifadeleri kullandı:

"30 yıl önce Kırgızistan bağımsızlığını kazandığında ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Kırgız halkı bunu biliyor ve değer veriyor. Kırgız halkı ile Türk halkının ve Kırgız devleti ile Türk devletinin sadece 30 senelik değil, binlerce yıllık ilişkileri var. Çünkü söz konusu iki kardeş halk; dili, dini, tarihi ve kültürü ortak yakın halklardandır. Dolayısıyla bizim halklarımızın ilişkilerinin çok uzun tarihe sahip olduğunu, iki devletin halkı ve devlet adamları da biliyor."

Ömüraliyev, Türkiye ve Kırgızistan arasında 30 yıl boyunca 100'ü aşkın anlaşma imzalandığını ve çok sayıda üst düzey temas gerçekleştirildiğini kaydederek, bunlardan sonuncusunun, haziranda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Türkiye ziyaretiyle gerçekleştiğini söyledi.

Ziyarette Kırgızistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 5. toplantısının düzenlediğini ve çeşitli anlaşmaların imzalandığını hatırlatan Ömüraliyev, "Bu resmi ziyaret çerçevesinde düzenlenen YDSK'nın 5. toplantısı ve diğer faaliyetler, son zamanlarda iki devletin ilişkilerinin ilerlemesi ve dostluğunun bir göstergesidir." dedi.

Kırgızistan ve Türkiye'nin ticaret hacminde hedef 1 milyar dolar

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere de değinen Ömüraliyev, "İki devlet arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimiz iyi. Geçen sene ticaret hacmi 507 milyon dolara ulaştı. Bu ticaret hacmi zaman geçtikçe artmaktadır ve iki devletin liderleri YDSK'nın son toplantısında bu miktarı 1 milyar dolara çıkarma maksadını vurguladı. Gelecek 2-3 yılda bu maksadın da gerçekleştirileceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ömüraliyev, Türkiye ve Kırgızistan arasında ticari ve ekonomik ilişkileri ilerletmek için Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) bulunduğuna ve komisyonun 10. toplantısının bu ay Bişkek'te düzenleneceğine dikkati çekerek, son KEK toplantısında iki ülke arasında Eylem Planı'nı içeren protokolün onaylandığını anımsattı.

Ömüraliyev, büyükelçiliğin çeşitli görüşmelerle Türkiye'deki iş insanlarına Kırgızistan'daki ekonomik ve ticari durumu anlattığını aktararak, "İki devlet arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri iyileştirme, ortak şirketler kurma ve yatırım çekme konusunda çok çalışıyoruz. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında böyle işleri elektronik ortamda ve video-konferans yoluyla gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede son iki yılda ticaret ve yatırım hacmi de artmış bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'da, yatırım çekmek ve yatırımları korumak için "Yatırımların Teşviki ve Korunması Bakanlığı" kurulduğuna işaret eden Büyükelçi Ömüraliyev, "Bu konuda özel olarak yüksek düzeyli devlet kurumunun oluşturulması, bizim tarafımızdan yatırıma verilen önemi göstermektedir. Yatırım çekme konusundaki diğer bir gerekçe Kırgızistan'da vergilerin sayısının az ve miktarının düşük olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Ömüraliyev, Türk ve Kırgızistanlı iş insanlarına iki devlet arasında 90 güne kadar vizesiz rejim uygulandığını ve Kırgızistan'da iş kurmak isteyenlere özel 1-2 senelik vize verildiğini kaydederek, "En az 130 bin dolar yatırım yapanlara özel yatırım vizeleri verilmektedir. Ayrıca bizim ülkede Kırgızistan vatandaşı ya da yabancı olmasına bakılmaksızın bir kişi, iki gün içerisinde kurduğu şirketi resmi olarak kaydettirip çalışmaya başlayabilir." dedi.

"Türk yatırımcıları ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum"

Büyükelçi Ömüraliyev, ülkesindeki "Kırgızistan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)" çerçevesinde, Kırgızistan'dan Avrupa Birliği'ne 6 bin 200, ABD'ye de 3 bin 500 ürünün gümrük vergisiz ihraç edilebildiğini anlatarak, böyle bir imkanın Kırgızistan'ın komşularında bulunmadığına dikkati çekti.

Ömüraliyev, "Türk yatırımcıları ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Kırgızistan ile beraber Rusya, Kazakistan, Belarus ve Ermenistan'ın üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği bulunmaktadır. Bu 180 milyon nüfuslu 5 devlete de, Kırgızistan'da üretilen mallar gümrük vergisiz satılabilir." diye konuştu.

Türkiye ile ikili ilişkilerin tesisinin ardından Kırgız vatandaşların eğitim almak, yaşamak ve çalışmak için Türkiye'ye geldiğini dile getiren Ömüraliyev, "Şu anda ise 11 binden fazla vatandaşımız Türkiye'nin vatandaşlığını alarak çalışıyor ayrıca (Türkiye'de) 1791 öğrencimiz bulunmaktadır. Bunun dışında 10 bine yakın vatandaşımız, Türkiye'de, çalışma izniyle istihdam ediliyor, çoğu hizmet sektöründe çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ömüraliyev, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin Kırgızistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi, oksijen konsantratörü gibi malzemelerle elinden gelen yardımı sağladığına işaret ederek, "Böyle zor günlerde biz, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi devlet kurumları, Türk Hava Yolları, Pegasus ve diğer şirketlerle 3 binden fazla vatandaşımızı ülkemize gönderebildik. Bundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kültürel ve insani ilişkilere de değinen Ömüraliyev, bu alanda en önemli faaliyetlerden birinin "Dünya Göçebe Oyunları" olduğunu, bu oyunların 4'üncüsünün gelecek yıl İznik'te gerçekleştirileceğini belirtti.

Ömüraliyev, son iki ayda Ankara ve diğer şehirlerde Kırgızistan'ın bağımsızlığının yıl dönümü vesilesiyle faaliyetler yaptıklarını kaydederek, bu kapsamda Ankara'nın Keçiören ilçesinde Manas heykelinin açılacağını belirtti.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı

Kırgızistan, Yatırım, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı - Son Dakika


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