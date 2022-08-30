Büyük Zafer'in 100. yılı Bişkek'te törenle kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı törenle kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi.

Törende, büyükelçilik mensupları, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Türk öğretmenleri, iş adamları, aileleri, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yönetimi hazır bulundu.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayram mesajı okundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Özgür Erkan, burada yaptığı konuşmada, "Aziz milletimizin cesareti, azmi ve kahraman Türk ordusunun Başkomutanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasıyla kazandığımız Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünü ata yurdu Kırgızistan'da kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Erkan, "Ne mutludur ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı idrak ettiğimiz ata yurdunda kardeş Kırgız halkı da yarın 31 Ağustos Bağımsızlığının 31. yıl dönümünü kutlayacaktır. Hürriyetinden ödün vermeyen Türk milleti, bu anlayışla kardeş Kırgız halkının bağımsızlığını ilk günden itibaren desteklemiştir." ifadesini kullandı.

Askeri Ataşe Albay Ertan Önal da "Bugün ya istiklal ya ölüm diyerek, varını yoğunu, evde kalan tek evladını ortaya koyup cepheye gönderen, ordu kuran bir milletin kurtuluş günüdür. Bugün evlatsız kalınır ancak vatansız olunmaz diyen bir milletin günüdür. Bugün ordunun muzaffer olduğu gündür. Zafer günüdür. Hepimize kutlu olsun. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından biri olmuştu.