Büyük Zafer'in 100. yılı Bişkek'te törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük Zafer'in 100. yılı Bişkek'te törenle kutlandı

30.08.2022 10:38
Büyük Zafer'in 100. yılı Bişkek'te törenle kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı törenle kutlandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı törenle kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi.

Törende, büyükelçilik mensupları, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Türk öğretmenleri, iş adamları, aileleri, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yönetimi hazır bulundu.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayram mesajı okundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Özgür Erkan, burada yaptığı konuşmada, "Aziz milletimizin cesareti, azmi ve kahraman Türk ordusunun Başkomutanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasıyla kazandığımız Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünü ata yurdu Kırgızistan'da kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Erkan, "Ne mutludur ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı idrak ettiğimiz ata yurdunda kardeş Kırgız halkı da yarın 31 Ağustos Bağımsızlığının 31. yıl dönümünü kutlayacaktır. Hürriyetinden ödün vermeyen Türk milleti, bu anlayışla kardeş Kırgız halkının bağımsızlığını ilk günden itibaren desteklemiştir." ifadesini kullandı.

Askeri Ataşe Albay Ertan Önal da "Bugün ya istiklal ya ölüm diyerek, varını yoğunu, evde kalan tek evladını ortaya koyup cepheye gönderen, ordu kuran bir milletin kurtuluş günüdür. Bugün evlatsız kalınır ancak vatansız olunmaz diyen bir milletin günüdür. Bugün ordunun muzaffer olduğu gündür. Zafer günüdür. Hepimize kutlu olsun. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından biri olmuştu.

YORUMLAR
500
Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yılı Bişkek'te törenle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
09:30 Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi
09:09 Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu
08:18 Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri
08:17 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turkey" diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti
08:10 Oğlunu döven adamı tabancayla vurarak öldürdü
02:14 Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
01:21 TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 10:38:05. #1.11#
SON DAKİKA: Büyük Zafer'in 100. yılı Bişkek'te törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement