Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifası sonrası OHAL kaldırıldı - Son Dakika
BBC

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifası sonrası OHAL kaldırıldı

16.10.2020 14:12
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifası sonrası OHAL kaldırıldı, System.String[]

Kırgızistan Parlamentosu, 4 Ekim'deki tartışmalı genel seçimin ardından düzenlenen protesto gösterileri sonrası geçen hafta başkent Bişkek'te ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Kırgızistan Parlamentosu, 4 Ekim'deki tartışmalı genel seçimin ardından düzenlenen protesto gösterileri sonrası geçen hafta başkent Bişkek'te ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Karar, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasını duyurmasından bir gün sonra alındı.

Yeni Başbakan Sadir Caparov ise kendisini Cumhurbaşkanı Vekili ilan etti.

Caparov, Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin, Ceenbekov'un istifa tarihinden itibaren 90 gün içinde yapılması gerektiğini söyledi.

"Asla yasanın ötesine geçmeyeceğiz" diyen Caparov, önümüzdeki hafta cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağını duyuracaklarını açıkladı.





Eski Başbakan Kulov: Caparov istifa ettirildi

Eski Kırgızistan Başbakanı Feliks Kulov ise Facebook sayfasında cumhurbaşkanının "gönüllü istifa veya savaş" arasında bir ikileme düşürüldüğünden emin olduğunu yazdı.

Kulov, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ve işte dramatik bir haber: Başkan aniden fikrini değiştirir ve beklenmedik bir şekilde istifasını sunar. Burada tek bir sonuç var: Bazı güçler (bu güçlerin kimler olduğu er ya da geç netleşecektir) zorla iktidarı ele geçirmek için ve cumhurbaşkanını bir ikileme sürükledi: Gönüllü istifa veya savaş."

Kulov aksi takdirde, ülke için böyle bir kriz döneminde cumhurbaşkanlarının görevlerinden hiçbir sebep olmaksızın geri çekilmeyeceğine inandığını söyledi.





'Ceenbekov ülkeyi terk etmeyecek'

Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Kanat İsayev ise Sooronbay Ceenbekov'un ülkeyi terk etmeyeceğini ve Bişkek'te kalacağını açıkladı.

Kanat İsayev, "Eski cumhurbaşkanlarına tanınan tüm ayrıcalıkları koruyacak" diye konuştu.

İsayev, cumhurbaşkanlığı görevine neden vekalet göstermediğine ilişkin olaraksa "Çabalarımı doğrudan parlamentodaki çalışmaya yoğunlaştırmaya karar verdim" açıklamasını yaptı.





4 Ekim'deki seçim sonrası protestolar başladı

Ceenbekov görevi bırakmadan önce önce Başbakan Kubatbek Boronov ve tüm bakanları görevden almış, "iktidar değişimi meşru yollardan gerçekleşirse" istifaya hazır olduğunu söylemişti.

Kırgızistan'da seçimin sonucunu tanımayan muhalefet partileri, protesto gösterileri düzenlemişti.

Başkent Bişkek'te olağanüstü hal ilan edilmiş ve sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kırgızistan'da dün başbakan olarak atanan Sadir Caparov ise geçen hafta, seçimlerde hile yapıldığını söyleyerek sokaklara dökülen göstericiler tarafından serbest bırakılan politikacılardan biriydi.

Almazbek Atambayev'in Kırgızistan Cumhurbaşkanı olduğu dönemde 11 yıl 6 ay hapse çaptırılan ve suçunu kabul etmediği için Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un çıkardığı af yasasından yararlanmayan eski milletvekili Caparov, az farkla seçim barajına takılan "Mekençil" adlı siyasi partinin aday listesinin ikinci sırasındaydı.

Memleketi Issık Göl bölgesinden iki dönem milletvekili seçilen Caparov, ülkenin kuzeyindeki Issık Göl bölgesinde Kanadalıların işlettiği Kumtor altın madeninin kamulaştırılmasını savunmasıyla tanınıyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifası sonrası OHAL kaldırıldı

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Son Dakika Dünya Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifası sonrası OHAL kaldırıldı - Son Dakika Dünya

BBC
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