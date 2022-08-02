Bişkek Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bişkek İçme Su Yönetim Departmanı uzman ekibi, Türegeldi Baltagulov adlı sokakta çalışma sırasında ahşap su boru hattı ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Kırgızistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu - Son Dakika

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