Kırgızistan'da yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu - Son Dakika
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Kırgızistan'da yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu

02.08.2022 14:32
Kırgızistan'da yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu.

Bişkek Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bişkek İçme Su Yönetim Departmanı uzman ekibi, Türegeldi Baltagulov adlı sokakta çalışma sırasında ahşap su boru hattı ile karşılaştı.

Ahşap su boru hattının 1929 yılında döşendiği ve 30 yıldan fazla şehrin iç kesimlerine temiz içme su sağlayan 300 milimetre çapında ilk su borusu olduğu belirlendi.

Daha önce 9 kilometrelik ahşap sıhhi tesisat sisteminin 1960'larda değiştirildiği bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu - Son Dakika
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