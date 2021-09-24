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Kırgızistan'ın "çivisiz" tek camisi ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika

Kırgızistan'ın "çivisiz" tek camisi ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor

24.09.2021 14:07

Kırgızistan'ın kuzeydoğusundaki Issık Göl Bölgesi'nin en büyük şehri Karakol'da 20. yüzyılın başında inşa edilen ve bir asırdır dimdik ayakta duran, ülkenin "çivisiz" tek camisi ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kırgızistan'ın kuzeydoğusundaki Issık Göl Bölgesi'nin en büyük şehri Karakol'da 20. yüzyılın başında inşa edilen ve bir asırdır dimdik ayakta duran, ülkenin "çivisiz" tek camisi ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Halk arasında "Dungan Mescidi" olarak da anılan asırlık İbrahim Hacı Camisi, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Ahşap mimarisinin en güzel örneklerini taşıyan ve Karakol şehrinin simgesi ve cazibesine dönüşen cami, yapısı ve tarihi dokusu dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Çin mimarisiyle 1910'da inşa edilen ve rengarenk boyalara bürünen cami içerisinde, geleneksel Çin mitolojisinde yer alan ejderha, Anka kuşu ve aslan figürleri dikkati çekiyor.

Motifleri ve ahşap oyma işçiliği ile görenleri kendine hayran bırakan cami, Kırgızistan'da inanç turizminde önemli bir yer tutuyor.

Rus Çarlığı döneminde inşa edilen bu caminin, Kırgızistan'ın kuzeyinde ayakta kalan ilk cami olma özelliği taşıdığı ifade ediliyor.

İbrahim Hacı Camisi klasik Çin mimarisiyle 3 yılda inşa edildi

Cami, Çin'de 19. yüzyılın sonlarında yapılan zulümlere dayanamayarak Orta Asya'ya göç etmek zorunda kalan Dungan halkının önderlerinden İbrahim Hacı tarafından yaptırıldı.

Tek katlı ve tek minareli cami, Dungan asıllı İbrahim Hacı tarafından davet edilen Çin asıllı mimar Zhou-Su ve beraberindeki 20 usta tarafından çivi kullanılmadan "çandı" yöntemiyle 3 yılda inşa edildi.

Rus Çarlığı yönetiminin inşasına izin verdiği 120 kişilik caminin yapımında, bölgedeki Tanrı Dağları'nda yetişen ladin, karaağaç ve kavak ağaçları kullanıldı.

Caminin temelleri ve taş işçiliği yerel ustalar, ahşap kısmı ise Çinliler tarafından yapıldı.

Caminin kornişi üzüm, armut, nar ve şeftali resimleriyle süslenirken caminin çatısı yeşile, sütunları sarıya, tavanı sarıya ve minaresi maviye boyandı.

Caminin kare prizma şeklindeki tahta minaresi sonradan eklendi.

İbrahim Hacı Camisi, dini inançları yaşamanın yasak olduğu Sovyetler Birliği döneminde 25 yıl boyunca tahıl ambarı ve bölgedeki kilisenin spor okulu olarak kullanıldı.

Kırgızistan'a 140 yıl önce göç eden Çin kökenli Dungan Müslümanlarının, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda caminin yeniden ibadethaneye çevrilmesi için başlattığı mücadelenin ardından 1960'lı yıllarda cami yeniden ibadete açıldı.

Caminin çevre düzenlenmesi ve abdesthane tadilatı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 2016 yılında gerçekleştirildi.

"İbrahim Hacı Camisi, Orta Asya'da özel mimarisiyle dikkati çekiyor"

İbrahim Hacı Cami İmamı Rustam Bubukeyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1910 yılında kurulan İbrahim Hacı Caminin Orta Asya'da özel mimarisiyle dikkati çektiğini vurguladı.

Caminin, Dungan asıllı İbrahim Hacı'nın Çin asıllı bir mimara tek bir çivi kullanılmadan 3 yılda yaptırıldığını anlatan Bubukeyev, caminin yapısı ve tarihi dokusu dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradığını belirtti.

Karakol şehrinin merkezi konumundaki caminin, Orta Asya'da özel mimarisiyle ün yaptığını ifade eden Bubukeyev, "Camiye dışarıdan bakıldığında bir Çin konutuna benziyor ancak içeriye girildiğinde bir ibadethane. Camimiz hakikaten çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın çivisiz tek camisi ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor
Kırgızistan'ın çivisiz tek camisi ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor
Kırgızistan'ın çivisiz tek camisi ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor
Kırgızistan'ın çivisiz tek camisi ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Orta Asya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın 'çivisiz' tek camisi ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan'ın "çivisiz" tek camisi ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
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