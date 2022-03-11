Kırgızistan'ın en büyük kadın kuruluşundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yılın Adamı" ödülü - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan'ın en büyük kadın kuruluşundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yılın Adamı" ödülü

11.03.2022 11:15
Kırgızistan'ın en büyük kadın kuruluşundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yılın Adamı" ödülü

Kırgızistan'da 450 bin üyesi olan Ala-Too Kadınları Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Yılın Adamı" seçti.

Kırgızistan'da 450 bin üyesi olan Ala-Too Kadınları Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Yılın Adamı" seçti.

Ala-Too Kadınları Derneği Başkanı Jıpargül Bargibayeva, düzenlediği basın toplantıda, bilge bir lider, bilge bir politikacı ve modern yönetici vasıflarını dikkate alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Yılın Adamı-2021" seçtiklerini bildirdi.

Eski milletvekili ve Kurmancan-Datka Vakfı Başkanı Jıldızkan Joldoşeva, Erdoğan'ın en zor dönemlerde Kırgızistan'a verdiği desteğini unutmadıklarını dile getirdi.

Joldoşeva, Ala-Too Kadınları Derneğinin kararını desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Dünyada barışın tesis edilmesini beklediğimiz bir dönemde Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik başladı. Sayın Erdoğan, buna kayıtsız kalmadı. Rusya ile Ukrayna'ya barış önerisinde bulundu. Hatta dün ilk siyasi görüşmeler Türkiye'de yapıldı. Sayın Erdoğan'ın bu çabası dünyada barış istediği anlamı taşıyor. Sayın Erdoğan'ın, yılın adamı ödülünü hak ettiğini gururla ifade ediyorum. Çünkü dünyada insanlığa acı getiren hiçbir olumsuz olaya kayıtsız kalmıyor."

Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki barışı Erdoğan'ın getireceğine inandıklarını vurgulayan Joldoşeva, tüm Müslüman dünyasının barışçıl ve dostluğu seven Türkiye'ye inandığını ifade etti.

Ala-Too Kadınları Derneği üyesi sanatçı Samara Toktakunova da 2021 yılının ödülünün hayırlara vesile olmasını ve dünyada barışa katkıda bulunmasını arzuladıklarını belirtti.

Kırgızistan'ın en büyük kadın kuruluşundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yılın Adamı ödülü
Kırgızistan'ın en büyük kadın kuruluşundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yılın Adamı ödülü
Kırgızistan'ın en büyük kadın kuruluşundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yılın Adamı ödülü

YORUMLAR
500
DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nerede bu gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?' Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nerede bu gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?'

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın en büyük kadın kuruluşundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yılın Adamı' ödülü - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:52:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'ın en büyük kadın kuruluşundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yılın Adamı" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement