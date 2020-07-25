Kırgızistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu iki farklı suçtan tazminat ödeyecek - Son Dakika

Kırgızistan'da mahkeme, "görevini kötüye kullanma ve yasa dışı yollardan zenginleşme" suçlarından 8 ay önce gözaltına alınan Kırgızistan'ın İstanbul'daki eski Başkonsolosu Erkin Sopokov'un tazminat ödemesine karar verdi.

Yerel basında çıkan habere göre, Bişkek'te Pervomay İlçe Mahkemesi'nde iki farklı suçtan yargılanan ve hakkındaki suçlamaları kabul eden Sopokov'un yaklaşık 4 bin dolarlık tazminat ödemesine karar verilerek serbest bırakıldığı belirtildi.

İstanbul Fatih'te 11 Kasım'da vurularak öldürülen, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur asıllı Aierken Saimaiti'nin Kırgızistan'da ölüm tehdidi aldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sopokov'un diplomatik plakalı aracı söz konusu cinayetini işlendiği suç mahallinde bulunmuştu.

Ülkesinde gözaltına alınan Sopokov'a diplomatik plakalı aracını üçüncü şahıslara kullandırmak, 681 bin dolarlık konut satın almak, Başkonsolosluğun bütçesinden 31 bin doları şahsi ve ailevi nedenleri için kullanmaktan sorumlu tutulduğu aktarılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 10 Kasım'da Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerindeki bir otelin önündeki çay bahçesinde Aierken'in silahla öldürülmesine ilişkin Suriye'ye kaçmaya çalışırken Adana'da gözaltına alınan ve üzerinde Kırgızistanlı oldukları belirtilen Hüseyin A, Abdullah E. ile Suriyeli Ali I. ile İstanbul'da yakalanan şüpheli Normakhamat A. 17 Kasım'da tutuklanmıştı.