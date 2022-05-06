Kırgızistan'ın Güneyinde 835 Ev Sel Suları Altında Kaldı, 1.000'in Üzerinde Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan'ın Güneyinde 835 Ev Sel Suları Altında Kaldı, 1.000'in Üzerinde Kişi Tahliye Edildi

06.05.2022 11:59
Kırgızistan'ın Güneyinde 835 Ev Sel Suları Altında Kaldı, 1.000'in Üzerinde Kişi Tahliye Edildi

BİŞKEK, 6 Mayıs (Xinhua) -- Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı Perşembe günü, ülkenin güneyinde yağan şiddetli yağmurların neden olduğu çamur seli ve toprak kaymaları sonucu 835 evi su ve çamur bastığını ve 1000'in üzerinde insanın evlerinden tahliye edildiğini söyledi.

BİŞKEK, 6 Mayıs (Xinhua) -- Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı Perşembe günü, ülkenin güneyinde yağan şiddetli yağmurların neden olduğu çamur seli ve toprak kaymaları sonucu 835 evi su ve çamur bastığını ve 1000'in üzerinde insanın evlerinden tahliye edildiğini söyledi. Bakanlık verilerine göre vilayetinin Alai bölgesinde 229 evi, bir okulu, tarla yollarını ve bir dizi başka sosyal tesisi su bastı ve onlarca besi hayvanı öldü.

Celal-Abad ilinin iki köyünde ve Suzak bölgesinde de 606 ev ve 10 sosyal tesisi su bastı, toplam 1.063 kişi tahliye edildi. Bunların yanı sıra ülkenin kuzeydoğusundaki Narin ilinde de toprak kayması sonucu bir dizi yol tahrip oldu. Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı, bu üç ildeki acil durumlar nedeniyle bütün devlet kuruluşlarının üst seviye çalışma moduna geçirildiğini söyledi.

Bakanlık toprak kayması ve çamur sellerinin Oş, Celal-Abad ve Narin illerinde altyapıya büyük maddi hasar verdiğini; tarla yollarının bazı bölümlerinin suya kapılıp gittiğini, köprülerin yıkıldığını ve ev ve tarlaların sular altında kaldığını söyledi. Halen felaketin sonuçlarının giderilmesi için gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalara, acil durum bakanlığı ve yerel makamların çalışanlarının yanı sıra askeri personel de katılıyor.

YORUMLAR
500
Çin'in Chaohu Gölü'nde Görülen Nadir Kuşlarda Artış Var Çin'in Chaohu Gölü'nde Görülen Nadir Kuşlarda Artış Var İsrail, Elektriği Olmayan Uzak Bölgeler İçin Güneş Enerjili Su Pompası Geliştirdi İsrail, Elektriği Olmayan Uzak Bölgeler İçin Güneş Enerjili Su Pompası Geliştirdi

Kırgızistan, Mayıs, 112, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın Güneyinde 835 Ev Sel Suları Altında Kaldı, 1.000'in Üzerinde Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Bakanlığın önünde Ümit Özdağ'dan Soylu'ya yönelik dikkat çeken açıklama: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek
11:58 Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı
10:47 Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
11:41 Annenin acımasızlığı pes dedirtti! Kızını ayağından zincirle bağladı, komşular yardım çığlıklarına koştu
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
11:29 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor
11:19 Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış
10:54 Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 899 liradan işlem görüyor
11:08 Tuzla Tersanesi'ndeki bir gemide gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi: 5 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 12:09:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'ın Güneyinde 835 Ev Sel Suları Altında Kaldı, 1.000'in Üzerinde Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement