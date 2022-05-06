Kırgızistan'ın Güneyinde 835 Ev Sel Suları Altında Kaldı, 1.000'in Üzerinde Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

BİŞKEK, 6 Mayıs (Xinhua) -- Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı Perşembe günü, ülkenin güneyinde yağan şiddetli yağmurların neden olduğu çamur seli ve toprak kaymaları sonucu 835 evi su ve çamur bastığını ve 1000'in üzerinde insanın evlerinden tahliye edildiğini söyledi. Bakanlık verilerine göre Oş vilayetinin Alai bölgesinde 229 evi, bir okulu, tarla yollarını ve bir dizi başka sosyal tesisi su bastı ve onlarca besi hayvanı öldü.

Celal-Abad ilinin iki köyünde ve Suzak bölgesinde de 606 ev ve 10 sosyal tesisi su bastı, toplam 1.063 kişi tahliye edildi. Bunların yanı sıra ülkenin kuzeydoğusundaki Narin ilinde de toprak kayması sonucu bir dizi yol tahrip oldu. Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı, bu üç ildeki acil durumlar nedeniyle bütün devlet kuruluşlarının üst seviye çalışma moduna geçirildiğini söyledi.

Bakanlık toprak kayması ve çamur sellerinin Oş, Celal-Abad ve Narin illerinde altyapıya büyük maddi hasar verdiğini; tarla yollarının bazı bölümlerinin suya kapılıp gittiğini, köprülerin yıkıldığını ve ev ve tarlaların sular altında kaldığını söyledi. Halen felaketin sonuçlarının giderilmesi için gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalara, acil durum bakanlığı ve yerel makamların çalışanlarının yanı sıra askeri personel de katılıyor.