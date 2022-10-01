Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmada hasar gören evlerin yeniden inşası için toplantı yapıldı

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken şehrinde, Kırgız-Tacik sınırında yaşanan çatışmada hasar gören evlerin yeniden inşası için kurulan hükümet komisyonu ilk toplantısını yaptı.

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Tacikistan Cumhuriyeti'nin silahlı saldırısı sonucu etkilenen ve tahrip edilen konutların yeniden inşası için Devlet Komisyonunun ilk toplantısına başkanlık yaptı.

Toplantıda, silahlı çatışma sonucu ölen ve yaralananların ailelerine maddi yardım sağlanması, ticari kuruluşlara verilen zararın değerlendirilmesi ve tazminat ödenmesinin yanı sıra yıkılan veya hasar gören binaların yeniden inşa çalışmaları için devam eden öncelikli tedbirler ele alındı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, havalar soğumadan önce hasarlı konutların yeniden inşasının gerektiğini vurgulayarak "Bu amaçlar için gerekli özel ekipman ve uzmanlar seferber edilecek." dedi.

Bölge sakinlerine yönelik vatandaşlardan özel hesaba 307 milyon som geldiğini hatırlatan Caparov, ilgili bakanlıklara, evleri hasar gören vatandaşlara özel hesaptan maddi yardımın dağıtımına başlanmasını talep etti.

Caparov, ilgili bakanlıklara Kırgız-Tacik sınırında ölen ve yaralananların ailelerine de bir defaya mahsus maddi yardım sağlanmasına ilişkin karar taslağının hazırlanması talimatını verdi.

Kırgız-Tacik devlet sınırında 200 kilometrelik tartışmalı bölge bulunduğuna dikkati çeken Caparov, "Bu 200 kilometrelik tartışmalı bölgeyle ilgili sorunları çözmek için her türlü çabayı ve potansiyeli göstereceğiz. Bu yol ne olursa olsun, nüfusun barışçıl yaşamını sağlamak için sınır sorununu çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır birlikleri arasında 16 Eylül'de büyük çaplı bir çatışma yaşanmış her iki tarafta 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

Kırgızistan tarafında 200'e yakın kişi yaralanmış ve 140 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kırgız tarafındaki çatışmada toplam 640 köy evinin hasar gördüğü, bu evlerden 430'unun kullanılmaz hale geldiği, 210'unda ise tadilata ihtiyaç duyulduğu tespit edilmişti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan topraklarında meydana gelen olayları, Tacikistan Cumhuriyeti'nin Kırgızistan'a yönelik "önceden planlanmış kasıtlı silahlı saldırısı" olarak değerlendirmişti.