Kırgızistan'ın ihracatı 2019'un 11 ayında 1,7 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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Kırgızistan'ın ihracatı 2019'un 11 ayında 1,7 milyar dolara çıktı

6 saat önce

Kırgızistan'ın ihracatı geçen yılın 11 ayında 1,7 milyar dolara yükseldi.

Kırgızistan'ın ihracatı 2019'un 11 ayında 1,7 milyar dolara çıktı, System.String[]

Kırgızistan'ın ihracatı geçen yılın 11 ayında 1,7 milyar dolara yükseldi.

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi, 2019'un ocak-kasım dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin ihracatı 11 ayda yüzde 9,4 artışla 1,7 milyar dolara çıkarken, ithalatı da yüzde 6,6 azalarak 4,5 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı ise 14,5 düşüşle 2,8 milyar dolara geriledi.

Bu arada, ülkenin ana ihracat kalemi olmaya devam eden altının, toplam ihracattaki payı yüzde 34,2'den yüzde 42'ye yükseldi.

Kırgızistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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