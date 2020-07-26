Kırgızistan'ın Issık Göl'ü en sakin günlerini yaşıyor - Son Dakika

Kırgızistan'ın Issık Göl'ü en sakin günlerini yaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dış hat uçuşların yapılmadığı ve salgın endişesinin hakim olduğu Kırgızistan'da turizminin kalbi konumundaki Çolpon-Ata şehri en sakin günlerini yaşıyor.

Kırgızistan'ın Issık Göl'ü en sakin günlerini yaşıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dış hat uçuşların yapılmadığı ve salgın endişesinin hakim olduğu Kırgızistan'da turizminin kalbi konumundaki Çolpon-Ata şehri en sakin günlerini yaşıyor.

Ülkenin kuzeyinde deniz seviyesinden 1608 metre yükselikteki Issık Gölü, kristal berraklığında suyu, kızgın kum plajları, doğası ve lezzetli balıklarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Bir denizden farksız görünümü olan gölün kuzey kıyısındaki bulunan Çolpon-Ata'da pandemi nedeniyle toplu etkinlikler dışında herhangi bir yasak bulunmuyor ancak birçok büyük otel, restoran ve kafe salgın kaynaklı talep düşüklüğünden dolayı hizmet vermiyor.

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'dan 2019 yılında bir milyon turistin tatil için geldiği Çolpon-Ata şehri ve etrafındaki ilçelerdeki turizmciler, koronavirüs salgını nedeniyle kaybettiği komşu ülkelerin turistini yerliyle telafi etmeye çalışıyor.

Konaklama fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20 düştüğü belirtilen Çolpon-Ata'da yemek hariç günlük en düşük konaklama bedeli evlerde 170, kişi başı olmak üzere de sanatoryumlarda 550 ve otellerde 1000 lira düzeyinde.

Milli İstatatistik Komitesinin verilerine göre, Kırgızistan, geçen yıl turizm sektöründen yaklaşık 300 milyon dolar gelir elde etti.

"Yerli turistlerin sayısı geçen yıla göre oldukça düşük"

Çolpon-Ata Belediyesi Turizm, Spor ve Gençlik Politikası Baş Uzmanı Çolponay Temirkanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dış hat uçuşların yapılmadığı Çolpon-Ata'yı ziyaret eden yerli turistlerin sayısının geçen yıla göre oldukça düşük olduğunu belirtti.

Temirkanova, tatil merkezinde salgın dolayısıyla yoğun önlemler alındığını dile getirerek, "Koronavirüs salgınına karşı halk plajlarının girişine dezenfeksiyon tüneli konuldu. Plajlarda sosyal mesafeye riyaret edilmesi ve şehirdeki yayaların maske takmaları gerektiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Konaklama yerlerinde tatilcilerin ateşleri ölçülüyor. Şehirde toplu taşıma ve tur minibüsleri faaliyet göstermiyor." diye konuştu.

"Umudumuz yerli turist ama onlar da az gelecek"

Issık Gölü'ndeki tekne turu operatörü Vladimir Prust'un başında olduğu ekip, turistlerin ellerini dezenfekte ederek tekneye alıyor.

Issık Göl'de turizm sezonunun hava şartları nedeniyle çok kısa olduğunu ifade eden Prust, "Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlar kapalıdır. Umudumuz yerli turist ama onlar da az gelecek." diye konuştu.

Pandemi nedeniyle tatil sezonunun olumsuz geçmesinden üzüntü duyan Prust, "Tekne operatörü olarak 10 yıldır çalışıyorum. Ama böyle turizm sezonuna ilk kez rastladım. Geçen yıl günde 8-9 göl turu düzenliyorduk, bu yıl 1-2 veya hiç göle açılmadığımız günlerimiz de oldu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la 18 Mart'tan bu yana mücadele eden Kırgızistan'da temmuz başından beri vaka sayısında yaşanan hızlı artış nedeniyle hastanelerde yer kalmazken, ilaç, doktor ve sağlık personeli yetersizliği sebebiyle vatandaşlar evlerinde tedavi altında tutuluyor.

Yeni tip koronavirüs ve zatürre nedeniyle son 4 ayda 1211 kişinin öldüğü ülkede, hastanelerde 600 kişi tedavi görüyor.

Aile ve toplu etkinliklerine, şehirler arası yolcu taşımacılığına ve dış hat uçuşlarına getirilen yasak sürüyor.

Koronavirüs, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın Issık Göl'ü en sakin günlerini yaşıyor - Son Dakika
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