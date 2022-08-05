Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığınca yapılan açıklamada, Konya'da düzenlenecek "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, gençlik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan, '5. İslami Dayanışma Oyunları'na 158 kişilik kafileyle katılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.