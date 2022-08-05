Kırgızistan, "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 158 kişilik kafileyle katılacak

Kırgızistan'ın, Konya'da 9-18 Ağustos'ta düzenlenecek "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 158 kişilik kafileyle katılacağı bildirildi.
Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığınca yapılan açıklamada, Konya'da düzenlenecek "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılacağı belirtildi.
İslami Dayanışma Oyunları'nda Kırgızistan'ın, 16 spor branşında 158 kişilik kafileyle yer alacağı kaydedildi.
Oyunlara katılacak sporcuların seremoni ve sportif kıyafetlerinden oluşan koleksiyon, Bişkek Stadyumu'nda tanıtıldı.
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