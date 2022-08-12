Kırgızistan'daki kazılarda tarihi ve kültürel mirasa ait 44 obje bulundu - Son Dakika
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Kırgızistan'daki kazılarda tarihi ve kültürel mirasa ait 44 obje bulundu

12.08.2022 16:25

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesindeki kazılarda, tarihi ve kültürel mirasa ait 44 parça obje bulundu.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesindeki kazılarda, tarihi ve kültürel mirasa ait 44 parça obje bulundu.

Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanlığınca Narın bölgesi Epkin-Dyikan kara yolu güzergahında yürütülen çalışmalar sırasında arkeolojik buluntulara rastlandı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı da alanda kazı çalışmaları yapılması için Kırgızistan Milli Tarih Müzesi ile Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinden (KTMÜ) bilim adamlarını görevlendirdi.

Kazı ekipleri, KTMÜ Edebiyat Fakültesi Akademik Uzmanı Dr. Kunbolot Akmatov'un başkanlığında bölgeye gelerek kazı çalışmalarına başladı.

KTMÜ Avrasya Tarih, Dil ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kubat Tabaldiyev ile Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Anıl Yılmaz, çalışmada danışmanlık görevi üstlendi.

Kazı alanlarını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Yapılan çalışmalar, eski Türk kültürüne yönelik sorulara cevap verecek niteliktedir." ifadesini kullandı.

"Kazılarımız bilime faydalı bilgiler sağlamaya başladı"

Prof. Dr. Tabaldiyev, AA muhabirine, Epkin-Dyikan kara yolu güzergahında iki ayrı alanda yapılan kazı çalışmasında 44 parça nesnenin bulunduğunu söyledi.

Buluntular arasında toplu kurganlar (mezar), insan kemikleri, mezar taşları, heykeller, yay parçaları, mutfak ve ziynet eşyaları olduğunu belirten Tabaldiyev, "Kazılarımız bilime faydalı bilgiler sağlamaya başladı. Çalışmada, milattan önce Saka dönemine ait kurganların iç yapısı ve yapılışı hakkında yeni bilgiler elde edildi." diye konuştu.

"Arkeolojik bulgular eski Türklere ışık tutuyor"

Prof. Dr. Yılmaz da Kırgızistan'daki Tanrı Dağları'nın tarih boyunca göçebe kültüründeki eski Türklere ev sahipliği yaptığını anlatarak, "Arkeolojik bulgular eski Türklere ışık tutuyor." dedi.

Yılmaz, gün ışığına çıkarılan buluntuların Kazakistan'ın Almatı bölgesinde daha önce açılan kurganlardaki örneklerle benzerlik taşıdığını kaydetti.

Buluntular sayesinde Tanrı Dağları ile Sibirya'daki Altay bölgesiyle kültürel birlikteliğin ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Yılmaz, Kırgız ve Türk kazı ekibinin özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yılmaz, kazı çalışmalarının ağustos sonunda tamamlanacağını öngördüklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Arkeoloji, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'daki kazılarda tarihi ve kültürel mirasa ait 44 obje bulundu - Son Dakika

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