Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'ın Oş Şehri Meclis Başkanından Pursaklar'a ziyaret
Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın Oş Şehri Meclis Başkanından Pursaklar'a ziyaret

Kırgızistan'ın Oş Şehri Meclis Başkanından Pursaklar'a ziyaret

1 saat önce

Kırgızistan'ın Oş Şehri Meclis Başkanı Ormanov Turatoviç ve meclis üyeleri, Ankara'nın Pursaklar ilçesini ziyaret etti.

Kırgızistan'ın Oş Şehri Meclis Başkanından Pursaklar'a ziyaret, System.String[]

Kırgızistan'ın Oş Şehri Meclis Başkanı Ormanov Turatoviç ve meclis üyeleri, Ankara'nın Pursaklar ilçesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, konuk Meclis Başkanı Turatoviç ve beraberindekilere, ilçeyi gezdirerek projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, "İlerleyen süreçte inanıyorum ki iki şehrimiz arasında gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Türki Cumhuriyetlerinden Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini bekliyoruz." dedi.

Turatoviç de Pursaklar'ı gezmekten büyük keyif aldıklarını belirterek, "Ülkemize döndüğümüzde Ankara kedisini özellikle herkese anlatacağız. Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusuna başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda ise taraflar birbirlerine şehirlerinin kültürel değerlerini yansıtan hediyeler takdim etti.

Meclis Başkanı, Kırgızistan, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:26 Kaynak: AA
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