Kırgızistan, "Issık Göl Turizm Fuarı"na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kırgızistan, "Issık Göl Turizm Fuarı"na ev sahipliği yapacak

11.05.2022 13:17

Kırgızistan, ülkenin tüm bölgelerinin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla "Issık Göl Turizm Fuarı (ITF) 2022" Uluslararası Turizm Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

Kırgızistan, ülkenin tüm bölgelerinin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla "Issık Göl Turizm Fuarı (ITF) 2022" Uluslararası Turizm Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

Ülkenin tatil merkezi Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde 13-14 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı, Ruh Ordo Açık Hava Müze alanında gerçekleştirilecek.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, düzenlediği basın toplantıda, turizm fuarına 200'den fazla seyahat firmasının katılacağını bildirdi.

Fuara yerli ve yabancı misafirleri davet eden Camankulov, ziyaretçilerin, seyahat şirketleri, pansiyonlar, dinlenme evleri ve turizm alanında faaliyet gösteren diğer kuruluşların hizmetleriyle tanışabileceklerini söyledi.

Camankulov, 14 Mayıs'ta 22 ülkeden 3 bin sporcunun katılacağı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Uluslararası Issık Göl Maratonu ve Turizm Forumu'nun düzenleneceğini kaydetti.

Türkiye de tanıtılacak

Issık Göl Turizm Fuarı'nda, Türk kültürünü ve mutfağını tanıtmak amacıyla Bursa şehrinin standı kurulacak.

Bursa standında kentin en önemli marka değerlerinden Bursa ipeğinin yanı sıra ipek halı, cam-seramik ürünleri görücüye çıkacak.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) tanıtımları da yapılacak.

Kırgızistan, Issık Göl Turizm Fuarı na ev sahipliği yapacak
Kırgızistan, Issık Göl Turizm Fuarı na ev sahipliği yapacak
Kırgızistan, Issık Göl Turizm Fuarı na ev sahipliği yapacak
Kırgızistan, Issık Göl Turizm Fuarı na ev sahipliği yapacak

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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