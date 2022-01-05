Kırgızistan, Kazakistan'daki gelişmeleri "yakından ve endişeyle" takip ediyor - Son Dakika

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, sokak olayları sonucu olağanüstü halin ilan edildiği Kazakistan'daki son gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kardeş Kazakistan'daki son gelişmelerin yakından ve endişeyle takip edildiği, komşu ülkenin mevcut durumu bağımsız olarak ve dışarıdan müdahale olmaksızın çözebileceğine olan güven vurgulandı.

Açıklamada, Kazak halkının ve ülke liderliğinin doğasında var olan bilgelik ve öngörünün galip geleceğine, bunun da barış ve uyumun korunmasına yardımcı olacağına inanıldığı kaydedildi.

Kırgızistan, kardeş Kazakistan'a halkların arasındaki ilişkiler tarihinde her zaman olduğu gibi her türlü desteği ve yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin bölgelerdeki hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.