Kırgızistan, KGAÖ tatbikatını iptal etti

Kırgızistan, 10-14 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) "Yıkılmaz Kardeşlik 2022" tatbikatını iptal ettiğini açıkladı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkeler olan Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Belarus, Ermenistan ve Tacikistan askerleri tarafından her yıl düzenlenen ortak askeri tatbikat bu yıl yapılmayacak. Kırgızistan Savunma Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, bakanlık yönetiminin KGAÖ'nün "Yıkılmaz Kardeşlik 2022" tatbikatını iptal etme kararı aldığı aktarıldı. Tatbikatın iptal edilme nedeni ile ilgili detay verilmezken, bakanlık Haziran ayında yaptığı açıklamada, 10-14 Ekim tarihleri arasında Kırgızistan'ın Balıkçı kentindeki askeri eğitim merkezinde yapılacak olan KGAÖ tatbikatları için hazırlıkların başladığını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki çatışmalar yaşanmıştı

Kırgızistan-Tacikistan sınır hattında 14-17 Eylül tarihleri arasında silahlı çatışmalar yaşanmış, Kırgızistan'da bazı milletvekilleri ve aktivistler KGAÖ tatbikatlarına Tacikistan askerlerinin katılmasına izin vermeme çağrısı yapmıştı. Kırgızistan, Tacikistan'ı toprak bütünlüğüne saldırmakta suçlamış, çatışmalarda Kırgızistan tarafından 62 kişi hayatını kaybetmiş, 198 kişi yaralanmıştı. Tacikistan makamları çatışmalarda 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. - BİŞKEK