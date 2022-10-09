Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün tatbikatını iptal etti - Son Dakika
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Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün tatbikatını iptal etti

09.10.2022 13:08
Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün tatbikatını iptal etti

Kırgızistan, bu ay yapılması planlanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Kuvvetlerinin tatbikatını iptal etti.

Kırgızistan, bu ay yapılması planlanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Kuvvetlerinin tatbikatını iptal etti.

Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, KGAÖ Barış Gücü Kuvvetlerinin, ülke topraklarındaki "Yok Edilemez Kardeşlik-2022" tatbikatının iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

KGAÖ, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından 2002'de askeri ittifak olarak kurulmuştu.

Geçen ay sınır anlaşmazlığı yüzünden Kırgızistan ile Tacikistan milli muhafızları arasında çıkan çatışma iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuran Niyazaliyev, Ermenistan'da 7 Ekim'de yapılan toplantıda, KGAÖ üye ülkeleri arasında çatışmaları önlemek için örgütün tüzüğünde değişiklik yapılmasını önermişti.

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Kırgızistan, KGAÖ tatbikatını iptal etti Kırgızistan, KGAÖ tatbikatını iptal etti
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün tatbikatını iptal etti - Son Dakika

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